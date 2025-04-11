إيلاف من كان: في عودة لثاني أهم مسابقات المهرجان، فيلم الإثارة "عائشة لا تستطيع" الطيران للمخرج مراد مصطفى، يحجز مكانه ضمن الأفلام المنافسة في مسابقة نظرة ما بمهرجان كان السينمائي الدولي العريق من 13 إلى 24 أيار (مايو) في عرضه العالمي الأول، لتكون هذه المشاركة الثانية للمخرج بالمهرجان الذي استقبل فيلمه القصير "عيسى" بمسابقة أسبوع النقاد عام 2023، وأحدث مشاركة مصرية في المسابقة بعد 9 سنوات من مشاركة الفيلم المصري "اشتباك".

فيلم عائشة لا تستطيع الطيران إنتاج مشترك بين مصر وفرنسا وألمانيا وتونس والسعودية وقطر والسودان ويدور حول عائشة وهي مهاجرة سودانية تعيش في حي عين شمس الشعبي، الذي يضم تجمعا كبيرًا من المهاجرين الأفارقة. وخلال رحلتها في مجال الرعاية الصحية تواجه عائشة خيارات صعبة عندما يطلب منها زوكا أحد شباب العصابات الذي يسيطر على المنطقة خدمة مقابل حمايتها مما يجعل أحلامها تختلط بواقعها.

البطولة لبوليانا سيمون ومغني الراب ظاظا

الفيلم من بطولة بوليانا سيمون إلى جانب مغني الراب المصري زياد ظاظا وعماد غنيم وممدوح صالح، ومونتاج محمد ممدوح، مع مدير التصوير السينمائي المصري مصطفى كاشف الذي سبق له التعاون مع مراد في الفيلم القصير عيسى، وتصميم أزياء نيرة الدهشوري ومهندس صوت مصطفى شعبان، وتصميم إنتاج إيمان العلبي.

نال مشروع عائشة لا تستطيع الطيران منحًا ودعمًا من مؤسسة الدوحة للأفلام، وصندوق المورد الثقافي، ومهرجان الجونة السينمائي، وأكاديمية لوكارنو، وبرنامجي سينيفوداسيون ومصنع السينما في مهرجان كان، ومهرجان مونبلييه.كما فاز بالجائزة الكبرى من لودج البحر الأحمر، وبخمسة جوائز في مسابقة فاينال كات بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وعلى رأسهم جائزة الدعم الكبرى التي تُمنح لأفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج، وبعدها فاز بجائزة ورشات الأطلس الكبرى لمرحلة ما بعد الإنتاج ضمن فعاليات الدورة الـ21 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش والتي تقدر بـ25 ألف دولار أمريكي.

الفيلم من إنتاج شركة بونانزا فيلمز (سوسن يوسف)، بمشاركة شركة Nomadis Images التونسية (درة بوشوشة - لينا شعبان)، وشركة A. A. Films (أحمد عامر)، وشركة Cinewaves films (فيصل بالطيور) وMayana Films (مي عودة وزورانا موزيكيتش) وShift Studios (شريف فتحي)، وCo-Origins (لورا نيكولوڤ) وشركة MAD Solutions (علاء كركوتي وماهر دياب) التي تتولى أيضا المبيعات العالمية للفيلم عبر MAD World. ومنتج مساهم أمجد أبو العلا.

مراد مصطفى مخرج سينمائي مصري، ولد في القاهرة عام 1988. عمل كمساعد مخرج في صناعة السينما على مدار أكثر من عشر سنوات. مراد من خريجي مواهب برلين" ومواهب ديربن" وأكاديمية لوكارنو" وسينيفوند سويون كان.

تم اختيار مراد عام 2023 من مجلة سكرين انترناشيونال ضمن نجوم الغد العرب وهي مبادرة لتكريم أهم المواهب العربية الصاعدة. وتم اختياره العام الماضى ضمن أهم 100 شخصية سينمائية في الشرق الأوسط والتي يصدرها سنويًا مركز السينما العربية. شارك مراد فى العديد من لجان التحكيم الدولية آخرهم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

‎كتب وأخرج أربعة أفلام قصيرة هم "حنة ورد" و"ما لا نعرفه عن مريم" و"خديجة" و"عيسى" حيث اختيرت جميعها في مهرجان كليرمون فيران السينمائي الدولي وهو أهم مهرجان سينمائي في العالم متخصص في الأفلام القصيرة. وعُرضت في أكثر من 400 مهرجان حول العالم وفازت بحوالي 150 جائزة محلية ودولية. اختير أخر أفلامه القصيرة "عيسى" في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي حيث فاز بجائزة رايل الذهبية، كما شارك فى مهرجان لوكارنو السينمائي الدولى؛ بالإضافة إلى وصول الفيلم رسميًا للقائمة القصيرة لجوائز السيزار.

حصل فيلمه الروائي الطويل الأول "عائشة لا تستطيع الطيران" على عدة منح وجوائز منها جائزة فاينال كت فى الدورة الـ 81 من مهرجان فينسيا السينمائي الدولي ويقام عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي ضمن مسابقة نظرة ما.