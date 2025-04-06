إيلاف من الدوحة: تستمر عروض الأفلام العامة في ملتقى قمرة السينمائي 2025 التي بدأت في 4 أبريل، بجذب الجمهور من مختلف أنحاء العالم في مسرح متحف الفن الإسلامي حتى 9 أبريل.

تُعرض الأفلام الاستثنائية التي حصلت على دعم من مؤسسة الدوحة للأفلام في تمام الساعة 7:30 مساءً يومياً، وهي جزء من النسخة الحادية عشرة من الملتقى الذي يشكل حاضنة سينمائية لدعم صُناع الأفلام الواعدين خلال مسيرتهم المهنية.

في يوم الاثنين 7 أبريل، يُعرض الفيلم الوثائقي الطويل "النهوض ليلاً" (جمهورية الكونغو الديمقراطية، بلجيكا، ألمانيا، بوركينا فاسو، قطر) من إخراج نيلسون ماكينغو، الذي يستعرض الأمل، وخيبة الأمل، والإيمان الديني في وقت تعيش فيه العاصمة كينشاسا حالة من انعدام الأمن، حيث يعاني سكانها من صعوبة الوصول إلى الكهرباء.

في يوم الثلاثاء 8 أبريل، يُعرض فيلم "صرخة الصمت" (ميانمار، كوريا الجنوبية، فرنسا، سنغافورة، النرويج، قطر) من إخراج ثي ماو نينغ، الذي يروي قصة "مي-ثيت" العاملة الشابة في مصنع للملابس، التي يؤدي انخراطها في إضراب عمالي إلى إيقاظ وعيها السياسي وربطها بالتاريخ المعقد للمقاومة في ميانمار.

وفي ختام عروض الأفلام العامة في يوم الأربعاء 9 أبريل، سيكون الجمهور على موعد مع فيلم "الذراري الأحمر" (تونس، فرنسا، بلجيكا، بولندا، السعودية، قطر) من إخراج لطفي عاشور، الذي يقدم تصويرًا مؤثرًا لحياة الراعي الشاب أشرف، التي تتغير إلى الأبد بعد فاجعة وفاة ابن عمه.

تتضمن عروض أفلام قمرة 2025 العامة، سبعة أفلام روائية طويلة حظيت بإشادة واسعة من النقاد وبدعم من مؤسسة الدوحة للأفلام، وتمثل أبرز الأصوات في السينما المستقلة.

يشارك في النسخة الحادية عشرة من ملتقى قمرة السينمائي، الحاضنة السينمائية السنوية للمواهب العربية والدولية، 49 مشروعًا لصُناع أفلام ناشئين من 23 بلداً، بما في ذلك عدة مخرجين قطريين ومقيمين في قطر، مما يعكس نمو صناعة السينما الإبداعية في الدولة.

تُعرض جميع الأفلام في مسرح متحف الفن الإسلامي، مع إمكانية شراء التذاكر عبر الرابط التالي: https://my.dohafilminstitute.com/events/films