إيلاف من القاهرة: كشفت تحقيقات النيابة العامة في مصر مفاجآت جديدة في قضية المنتجة سارة خليفة المتهمة بالاتجار بالمخدرات، بعد العثور على فيديوهات تعذيب ورسائل وعلاقات مشبوهة مع شخصيات شهيرة.

أظهر فحص هاتف المتهمة وجود فيديوهات صادمة تظهر تعذيب أشخاص متورطين معها في القضية، ويعمل المحققون على تحديد هوياتهم. كما كشفت رسائل "واتساب" تفاصيل صفقات مخدرات، بما في ذلك مواعيد التسليم وأماكن التوزيع والكميات المتداولة.

كشفت التحقيقات أن سارة خليفة كانت على علاقة عاطفية بشخصية مشهورة، تم استدعاؤه للتحقيق لمعرفة مدى علمه بنشاطها الإجرامي. كما تبين ارتباطها بنجل تاجر المخدرات المعروف بـ"الأبيض"، الذي كان من زبائن مركز التجميل الخاص بها.

ألقت قوات الأمن القبض على المتهمة بعد عودتها من فرنسا، حيث داهمت شقتها في العجوزة وضبطت كميات من المخدرات وسيارتين ومصوغات ذهبية. كما اعترف أحد المتهمين، ضُبط بحوزته 120 كيس مخدرات، بأنها ملك لـ"لأبيض" بينما تم القبض على شقيق سارة خليفة وهو يحمل مخدر الحشيش.

لا تزال التحقيقات جارية لتفكيك الشبكة بالكامل، مع احتمال الكشف عن المزيد من المفاجآت في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً.

