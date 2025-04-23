إيلاف من بيروت: أعلنت مجموعة "فنانون من أجل وقف إطلاق النار" عبر حسابها على "إنستغرام"، مساء الأربعاء، عن نشر تسجيل صوتي للممثل الأميركي ريتشارد غير وهو يقرأ الترجمة الإنكليزية لقصيدة "فكّر بغيرك" للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش.



وقالت المجموعة، التي تضم فنانين من قطاعات متعددة، إن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة مبادرات فنية تهدف إلى الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة، مشيدة بدور غير باعتباره "فنانًا ملتزمًا بحقوق الإنسان".

وأضافت المجموعة أن "غير" التقى درويش "قبل سنوات طويلة"، وعبّر خلال التسجيل عن تقديره لأعماله الشعرية التي وصفتها بـ"الصوت الإنساني في وجه المعاناة".



وتضمن المنشور مقاطع من القصيدة التي تُعدّ من أبرز أعمال درويش في مجال التعبير عن التضامن الإنساني، منها:

"وأنت تعدّ فطورك، فكّر بغيرك (لا تنسَ قوت الحمام)

وأنت تخوض حروبك، فكّر بغيرك (لا تنسَ من يطلبون السلام)

وأنت تعود إلى البيت، بيتك، فكّر بغيرك (لا تنسَ شعب الخيام)"

وفي ختام المنشور، أهدت المجموعة هذا التسجيل "لكل الساعين إلى إنهاء معاناة واضطهاد الآخرين في فلسطين وإسرائيل وحول العالم"، معتبرة القصيدة "دعوة للمبادرة والوعي الفردي في وجه المآسي الجماعية".

