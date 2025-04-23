إيلاف من القاهرة: وجه محمد رمضان رسالة لجمهوره رد من خلالها على الجدل الذي أثارته إطلالته في حفله الأول بمهرجان "كوتشيلا فالي" في أميركا، وجاء الرد ليثير مزيداً من الجدل والغضب،وخاصة حينما أشار إلى أنه لا يرتدي البرا "حمالة الصدر" بل هو فقط يقوم بفكها، وهو تلميح بل تصريح جنسي، فهل كان يتحدث عن علاقة جنسيةمشروعة؟ أم علاقة خارج نطاق الزواج؟ وفي الحالتين فقد قام باخراج لسانه من جديد لمجتمع كامل، وفقاً لآراء رواد السوشيال ميديا في مصر، وقال البعض :"ليته لم يقم بالتوضيح والرد".

تساؤلات حائرة تستدعي نظرية "الإلهاء السياسي"

التساؤل الحائر عن تجاوزات محمد رمضان ارتفعت نبرته بحدة هذه المرة، حيث يسأل الجميع :"من الذي يقف خلف محمد رمضان، ويجعله آمناً مطمـأناً في تحدي المجتمع بهذه الصورة دائمة الاستفزاز؟". هل هي نظرية "الإلهاء" التي يستخدها العقل السياسي في مصر؟ أم هي الثقافة الشعبية التي صنعت منه نجماً لديه قاعدة جماهيرية كبيرة؟ وفقاً لآراء مصرية غاضبة في الواقع وعبر منصات السوشيال ميديا.

محمد رمضان اللي احنا عارفينه ما يلبسش برا محمد رمضان يفكه قسم بالله مصروعه ليته ما وضح.

pic.twitter.com/OOExHnpGMX — 𝐊𝐡𝐮𝐥𝐨𝐨𝐝𓅓 (@owll_4) April 23, 2025

ماذا قال رمضان رداً على الجميع؟

قال رمضان في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أنا كنت مأجل الرد لأني كنت مركز في الحفلة الثانية في كوتشيلا، الحفلة اللي شايل فيها اسمي واسم بلدي واسم جمهوري اللي في ضهري من أول يوم".

"عمري ما ظهرت بزي نسائي"

وأضاف رمضان: "جمهوري اللي حافظني وكبرت قدام عينه عارف إن محمد رمضان عمره ما لبس واحدة ست لا في فيلم ولا في مسلسل، مع كامل احترامي للفنانين اللي عملوها، جمهوري اللي حافظني عارف إن محمد رمضان لبس حلق في فيلم وكليب، ولكن في الحقيقة عمره ما لبس حلق ولا عمره هيلبس حلق".

وتابع: "جمهوري اللي حافظني وكبرت قدام عينه عارف إن أكيد الأوتفت في الحفلة الأولى محمد رمضان ميقصدش يطلع بالشكل اللي اترجم على السوشيال ميديا، كان الغرض تبقى حاجة فرعوني، وفريدة مصممة الزي كتر خيرها يمكن مكانش معاها جنيهات كفاية فطلع قصير شوية".

من يقف خلف محمد رمضان؟

واختتم محمد رمضان رسالته قائلا: "محمد رمضان اللي إحنا عارفينه ما يلبسش (برا)، محمد رمضان يفكه يا ليفة". في إشارة إلى حمالة الصدر التي ظهر بها، وجاءت هذه الكلمات لتثير غضباً أكبر، فماذا يقصد رمصان بـ"فك البرا"؟، وهل يتحدث في إطار علاقات مشروعة؟ أم علاقات جنسية خارج نطاق الزواج؟ وفي الحالتين فهو يتحدى من جديد تقاليد المجتمع ويخرج لسانه للجميع مجدداً، مما جعل غالبية المتابعين يسألون :"من يقف خلف محمد رمضان؟"