إيلاف من الرياض: كوميديا سوداء عن لص يصبح عن طريق الخطأ طبيباً نفسياً، ويعيش أجمل أيام حياته داخل مستشفى مع المرضى والأطباء، ضمن المسلسل السعودي المليء بالمغامرات والتشويق "هزّاع" من بطولة خالد صقر، تأليف محمد المرشد، وجيسكار لحّود، وإخراج محمد الهليل، وهو من عروض شاهد الأولى، ويُعرض على شاهد.

تدور الأحداث حول اللص هزّاع، وهو شاب يعاني ظروفاً معيشية صعبة مع أمه وأخته، ويتحوّل إلى طبيب نفسي عن طريق الخطأ في مستشفى، قدّم أوراقه ليكون بين أفراد الأمن فيها، لكنه يجد نفسه فجأة طبيباً يستمع إلى مشاكل المرضى، ويحاول إيجاد علاجات مبتكرة لهم ضمن أجواء طريفة.

خالد صقر

يرى خالد صقر أن "ميزة مسلسل "هزّاع"، تكمن في كونه يجمع بين الدراما والكوميديا، ضمن حبكة تشويقية". يعرب عن مدى إعجابه بالفكرة، معتبراً "أنه قلما أعجب بفكرة إلى حد تجعلني أتحمس لقراءة الحلقات لأن الفكرة المطروحة في العمل ذكية، وتتمثل في توظيف فرد أمن كطبيب نفسي في المستشفى، وما يتبع ذلك من مفارقات". ويعتبر صقر نفسه محظوظاً "لأن أرشح لبطولة هذا العمل، وأتمنى أن نكون قد وفقنا فيه"، مشيداً بالممثلين المشاركين فيه بين مخضرمين وشباب، ومنهم علي الحميدي، سعيد صالح، عبد العزيز سكيرين، أسامة القس، محمد المنصور وغيرهم. ويضيف قائلاً: "أستفيد من هؤلاء الفنانين وأتعلّم منهم ومن تجاربهم الفنية". كما يُعرب عن سعادته بالعمل مع الممثلة القديرة مريم الغامدي، معتبراً "أنني أتفاءل خيراً بوجودها معنا، وهي تقدم دور أم هزّاع". كما يثني على مشاركة سمية رضا، مشيراً إلى أنها "إضافة مميزة".

يردف خالد صقر بالقول "أنني أظن أن في داخل كل رجل شخص جيد، طيب ولبق ويحب الخير، لكن الظروف تدفع بعض الأشخاص أحياناً إلى القيام بما لا يريدون القيام به، وهزاع هو من هؤلاء الأشخاص الذين جاءتهم فرصة على طبق من ذهب فقرّر استغلالها". كما يشيد بالعمل مع منصة "شاهد"، ويصفها ببيت المسلسلات العربية، لافتاً إلى "أننا محظوظين بعرض "هزّاع" على هذه المنصة، لأننا نضمن بذلك الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور في العالم العربي، وإلى الجاليات العربية في القارتين الأوروبية والأميركية".

سمية رضا

من جهتها، تقول سمية رضا أن "تجربة "هزّاع" كانت لطيفة وفيها روح عائلية جميلة"، لاقتة إلى أن "الكوميديا بالنسبة لي صعبة رغم إنها قد تبدو بسيطة، لأنها تحتاج إلى أن يوازن الممثل بين التلقائية والحس الفكاهي"، مشيرة إلى أن هذا الأمر موجود في "هزاع"، وهو الأمر الذي شجعني لأن أكون جزء منه". وتضيف: "أحب كل عمل فيه عمق وصدق، سواء أكان درامياً أم كوميدياً، معتبرة أن "هذا الصدق موجود في "هزاع". وتعتبر أن "هذا العمل يقدم كوميديا ذكية وهو ما يجعله يقترب أكثر من المشاهد".

وعن التعاون مع فريق العمل، تقول أن "ما دفعني إلى الموافقة على المشروع أولاً هو أنني كنت أرغب بالتعاون مع المخرج محمد الهليل، لأنني أعتبره من أذكى المخرجين الشباب اليوم، كما أن العمل مع خالد صقر والممثلين المخضرمين كان مهنياً ولطيفاً، وكلنا أعطينا المشروع من قلبنا". وتشيد سمية بعرض "هزّاع" على "شاهد"، "لأن وجوده على هذه المنصة يتيح له الوصول إلى شريحة واسعة جداً من الجمهور".

الجدير بالذكر أن مسلسل "هزّاع"، هو من بطولة خالد صقر، سعيد صالح، علي الحميدي، سمية رضا، أسامة القس، نواف السليمان، آلاء سالم، رند القصبي، عادل الزهراني، رزان منصور، طارق النفيسي، وائل غازي، عبد الرحيم الشربجي، نجود أحمد، سارة الجابر، فهد الغريري، حسام الحارثي، بمشاركة القديرة مريم الغامدي، عبد العزيز سكيرين، محمد الهاشم، رياض الصالحاني، مريم عبد الرحمن ناصر عبد الرحمن، نور حسين، بندر الخضير، دانا أبو اللغيث، متعب القميزي وهو من إخراج محمد الهليل.

