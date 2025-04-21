إيلاف من القاهرة: ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على المنتجة المصرية سارة خليفة في قضية مخدرات كبرى في البلاد وصف بانها "أكبر قضية مخدرات دولية في مصر" وكشفت عن شبكة متطورة تروج المخدرات في عدد من أحياء القاهرة.

وضبطت الأجهزة الأمنية الشبكة وفي حوزتها 200 كيلوغرام من المواد المخدرة، بما في ذلك الحشيش الصناعي و"البودر" بقيمة سوقية تقدر بـ420 مليون جنيه مصري، مما يجعلها واحدة من أكبر القضايا في تاريخ مكافحة المخدرات في مصر.

وفقًا لتحقيقات الأجهزة الأمنية تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من رصد أنشطة الشبكة الإجرامية التي كانت تستخدم أساليب متطورة لتصنيع المواد المخدرة وتوزيعها في أحياء راقية بالعاصمة المصرية، وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة أُلقي القبض على سارة خليفة وشقيقها ضمن المتهمين الرئيسيين فيما لا يزال ثلاثة آخرون في حالة فرار.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين المقبوض عليهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار الجهود لضبط الهاربين.

اعلامية ومنتجة فنية

وكشفت التحقيقات الأولية أن شبكة المنتجة سارة خليفة المعروفة بأعمالها في الإنتاج الفني والظهور الإعلامي ارتبطت بأنشطة تصنيع وتوزيع مواد مخدرة، كانت تستهدف توزيع المواد المخدرة في الأحياء الراقية في القاهرة مستغلةً شبكات توزيع سرية للوصول إلى عملاء محددين.

وأشارت التحقيقات التي استمرت أكثر من 10 ساعات إلى اعترافات صادمة من أحد المتهمين (المتهم السادس)، والذي أقر بأن سارة خليفة كانت العقل المدبر للشبكة حيث كانت تدير عمليات التصنيع والتوزيع والتخزين بشكل مباشر.

وأشار إلى أنها كانت تُشرف على توزيع المخدرات في أوساط راقية مستغلة صورتها كإعلامية ومنتجة فنية لتسهيل النشاط الإجرامي دون إثارة الشبهات.

اتهامات جنائية

ووجهت النيابة لسارة خليفة اتهامات جنائية تشمل حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار وتصنيع مواد مخدرة وإدارة تشكيل عصابي، كما أمرت بإخضاعها لفحص دم شامل في مصلحة الطب الشرعي للكشف عن تعاطي المخدرات وتحليل المواد المضبوطة لتحديد تركيبتها الكيميائية.

وكشفت التحقيقات أن المنتجة التي تدير الشبكة أُدينت في عام 2023 بقضية تزوير أوراق رسمية لصالح مغني المهرجانات عصام صاصا، بهدف تفادي التزامات ضريبية عبر إنشاء شركات وهمية، مما دفع النيابة لتوسيع التحقيق في شبكة علاقاتها داخل الوسط الفني خاصة بعد تعاونها مع الأسماء بارزة، كما أنها كانت على علاقة رسمية مع لاعب النادي الأهلي السابق "كهربا"، فقد ترددت أنباء عن خطبتهما لفترة، وقيل أنهما تزوجا لمدة 6 أشهر.