إيلاف من واشنطن: من المتوقع أن يحضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب جنازة البابا فرانسيس في مدينة الفاتيكان في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على الخطط لصحيفة "واشنطن بوست".

ومن المقرر أن تتم جنازة البابا ودفنه خلال فترة تتراوح بين أربعة وستة أيام بعد وفاته، على الرغم من أن الجدول الزمني الدقيق لم يتم الانتهاء منه بعد.

في حفل عيد الفصح بالبيت الأبيض صباح الاثنين، لم يصرح ترامب بحضوره الجنازة، بل قال للصحفيين: "لا أعلم بعد. سنُطلع على الأمر فورًا".

وأضاف الرئيس "لقد كان رجلاً طيبًا للغاية أحب العالم، وكان يحب بشكل خاص الأشخاص الذين كانوا يمرون بأوقات عصيبة وهذا أمر جيد معي".

حضر الرئيس جورج دبليو بوش وزوجته لورا جنازة البابا يوحنا بولس الثاني عام 2005، وهو البابا الأحدث الذي يموت وهو في منصبه.

وكان البابا بنديكتوس السادس عشر، سلف فرانسيس المباشر، قد استقال من منصبه البابوي في شباط (فبراير) 2013، أي قبل وفاته بعقد كامل تقريبا.