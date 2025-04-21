إيلاف من لندن: مع وفاة البابا فرانسيس في يوم إثنين الفصح، يستعد الكرادلة للتجمع لحضور المجمع البابوي، وهو العملية التي يتم من خلالها انتخاب بابا جديد للفاتيكان لخلافته.

وسيحضر 137 كاردينالا ناخباً المجمع البابوي محاطين بلوحات مايكل أنجلو الشهيرة عالميًا، اجتماعًا لمجمع الكرادلة في كنيسة سيستين بالفاتيكان، حيث سيُكلَّفون باختيار الزعيم الجديد للكنيسة الكاثوليكية.

ودائمًا ما تُجرى حملة انتخابية صامتة داخل مدينة الفاتيكان، خاصةً عند ظهور مشاكل صحية للبابا.

وكان البابا فرنسيس، الذي عانى من مرض رئوي مزمن، أمضى خمسة أسابيع في مستشفى جيميلي بعد دخوله المستشفى في فبراير بسبب أزمة تنفسية تطورت إلى التهاب رئوي مزدوج.

في عام 2021، بعد خضوعه لجراحة في القولون وقضائه 10 أيام في المستشفى، قال إن بعض الناس أرادوا "موته" وكانوا "يُعِدّون للمجمع". هل سيُعقد المجمع المغلق؟

من هم المرشحون الأوفر حظًا لخلافة البابا فرنسيس؟

يقول موقع قناة (سكاي نيوز) البريطانية، من الصعب جدًا التنبؤ بمن سيكون البابا القادم. لم يكن من المفترض أن يكون البابا فرنسيس نفسه بابا، ولم يكن يرغب في ذلك، كما كشف بعد انتخابه.

وفي الآتي بعض المرشحين المحتملين:

* بييترو بارولين، 70 عامًا: إذا كان البابا القادم إيطاليًا، يُعتبر بييترو بارولين، وزير خارجية الفاتيكان، المرشح الأوفر حظًا على نطاق واسع.

بصفته دبلوماسيًا معروفًا وشخصية نافذة في الفاتيكان، أُرسل إلى جميع أنحاء العالم لإيصال صوت البابا إلى المناطق الصعبة.

كان حليفًا وثيقًا للبابا الراحل، وستُمكّنه مهاراته في الوساطة وشخصيته القوية من مواصلة الإصلاحات التي بدأها البابا فرنسيس.

* ماتيو زوبي، 69 عامًا: رئيس مؤتمر الأساقفة في إيطاليا ورئيس أساقفة بولونيا مرشح محتمل آخر.

كان مبعوث البابا الخاص للحرب في أوكرانيا، حيث قام بزيارات إلى كييف وموسكو وبكين وواشنطن.

في عام ١٩٩٢، ساعد أيضًا في إنهاء الحرب الأهلية في موزمبيق، بينما توسط في مفاوضات السلام التي استمرت عامين في روما.

عمل مع جماعة سانت إيجيديو، المنظمة الكاثوليكية غير الحكومية البارزة المكرسة للخدمة الاجتماعية، ويُعتبر الأكثر تقدمية بين المرشحين.

* خوسيه تولينتينو دي ميندونكا، ٥٩ عامًا: رئيس دائرة الثقافة والتعليم مرشح محتمل آخر. الكاردينال البرتغالي عضو أيضًا في دائرة عقيدة الإيمان، ودائرة العبادة الإلهية، ونظام الأسرار المقدسة.

نشر العديد من دواوين الشعر والكتابات الروحية. في ١٦ فبراير، حلّ محلّ البابا فرنسيس خلال احتفال الفاتيكان باليوبيل الذهبي للفنانين.

* بيتر إردو، ٧٢ عامًا: ذُكر الكاردينال المجري كمرشح محتمل لمنصب البابا خلال الاجتماع الأخير. كما شغل منصب رئيس مجلس مؤتمرات أساقفة أوروبا.

* كريستوبال لوبيز روميرو، ٧٢ عامًا: انتقل رئيس أساقفة الرباط الإسباني إلى المغرب عام ٢٠٠٣ بعد فترة طويلة من العمل الرعوي في أمريكا اللاتينية، وخاصةً في باراغواي.

وهو عضو في جماعة الساليزيان، وهي جماعة رجال في الكنيسة الكاثوليكية.

* بيرباتيستا بيتسابالا، ٥٩ عامًا: عيّن البابا فرنسيس بطريرك القدس للاتين كاردينالًا قبل عامين. كرّس نفسه للشرق الأوسط، حيث واجه العديد من الأزمات، بما في ذلك الصراع بين إسرائيل وحماس.

في عيد الميلاد الماضي، احتفل بالقداس في كنيسة العائلة المقدسة في غزة.

من يختار البابا الجديد؟

لا يُسمح إلا للكرادلة الذين تقل أعمارهم عن 80 عامًا بحضور المجمع البابوي. ويبلغ عدد الكرادلة حتى اليوم 252، منهم 137 كاردينالًا ناخبين.

وبعد المجمع الأخير في ديسمبر 2024، عيّن البابا فرنسيس 21 كاردينالًا جديدًا، بينما عيّن البابا بنديكتوس السادس عشر 23 كاردينالًا، وعيّن البابا يوحنا بولس الثاني خمسة كرادلة.

وكان البابا فرنسيس عيّن كرادلة من 72 دولة مختلفة، ولم يسبق لـ 24 دولة من هذه الدول أن عيّنت كاردينالًا من قبل.