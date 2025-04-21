إيلاف من لندن: أعلن الكاردينال كيفن فاريل، رئيس دائرة العلمانيين والعائلة والحياة في الفاتيكان، نبأ الوفاة يوم الاثنين، مشيدًا بمسيرة البابا فرنسيس.

وقال فاريل:

"لقد كرس حياته كلها لخدمة الرب وكنيسته. لقد علّمنا أن نعيش قيم الإنجيل بأمانة وشجاعة ومحبة شاملة، خاصة للأكثر فقرًا وتهميشًا. بامتنان كبير لمثاله كتلميذ حقيقي للرب يسوع، نودع روح البابا فرنسيس إلى محبة الله الواحد الأحد والرحيم اللامتناهية والرحيمة، ونودع روح البابا فرنسيس إلى محبة الله الواحد الأحد والرحيم".