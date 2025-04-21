يحتفل المسيحيون من الطوائف الأرثوذكسية والغربية بعيد الفصح في مختلف أنحاء العالم في اليوم نفسه الأحد، وهو أمر لا يحدث في كثير من الأحيان، بسبب اختلاف التقويمات التي تعتمدها كل طائفة في تحديد موعد العيد.

في اليونان، أضاءت الألعاب النارية السماء، بينما أضاء المصلون في القدس الشموع داخل الكنيسة التي يقال إنها شهدت صلب المسيح ودفنه.

إليك نظرة على كيفية احتفال البعض بالعطلة مع بلوغ أيام الاحتفالات ذروتها في يوم عيد الفصح.

Getty Images مسيحيون فلسطينيون يضيئون الشموع احتفالاً بالنور المقدس في كنيسة القيامة، التي يُقال إنها الموقع الذي صُلب فيه المسيح ودُفن، في البلدة القديمة بالقدس.

Getty Images الناس ينتظرون الحصول على سلال كعك عيد الفصح المبارك خارج كنيسة في مدينة لفيف، أوكرانيا.

Getty Images في العاصمة الكينية نيروبي، يتجمع أعضاء كنيسة ليجيو ماريا في بعثة كنيسة أفريقيا للاحتفال بعيد الفصح

Getty Images المسيحيون الأتراك يجتمعون في الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية في مرسين لحضور قداس عيد الفصح.

Getty Images يقود رئيس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في سريلانكا، الكاردينال مالكولم رانجيث، قداس عيد الفصح في كاتدرائية سانت لوسيا في كولومبو يوم السبت.

Getty Images في بيت لحم بالضفة الغربية، يجتمع المسيحيون الأرثوذكس في كنيسة المهد، التي يُعتقد أن يسوع وُلِد فيها.

Getty Images يحمل الكاثوليك النيباليون الشموع أثناء وقوفهم في قداس عيد الفصح في لاليتبور.

Getty Images رجل دين أرثوذكسي يلقي عظة على المصلين خلال قداس عيد الفصح قبل أن يبارك كعك عيد الفصح والبيض الموضوعة على الطاولات في كنيسة سانت بطرسبرغ في روسيا.

Getty Images يقام قداس في كنيسة مار يوحنا قرب الموصل في العراق.

Getty Images يترأس رئيس أساقفة باريس لوران أولريش أول احتفالات عيد الفصح في كاتدرائية نوتردام الفرنسية منذ إعادة افتتاحها بعد الحريق.

Getty Images تجمع المصلين لأداء صلاة عيد الفصح في كنيسة فاطيما في إسلام آباد، باكستان.

Getty Images تضاء السماء بالألعاب النارية في فرونتادوس، اليونان، خلال "حرب الصواريخ" التقليدية في عيد الفصح.

Getty Images يتجمع المسيحيون الأقباط الأرثوذكس في دير القديس سمعان الدباغ، في القاهرة، مصر.