يحتفل المسيحيون من الطوائف الأرثوذكسية والغربية بعيد الفصح في مختلف أنحاء العالم في اليوم نفسه الأحد، وهو أمر لا يحدث في كثير من الأحيان، بسبب اختلاف التقويمات التي تعتمدها كل طائفة في تحديد موعد العيد.

في اليونان، أضاءت الألعاب النارية السماء، بينما أضاء المصلون في القدس الشموع داخل الكنيسة التي يقال إنها شهدت صلب المسيح ودفنه.

إليك نظرة على كيفية احتفال البعض بالعطلة مع بلوغ أيام الاحتفالات ذروتها في يوم عيد الفصح.

مسيحيون فلسطينيون يضيئون الشموع احتفالاً بالنور المقدس في كنيسة القيامة، التي يُقال إنها الموقع الذي صُلب فيه المسيح ودُفن، في البلدة القديمة بالقدس.
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مسيحيون فلسطينيون يضيئون الشموع احتفالاً بالنور المقدس في كنيسة القيامة، التي يُقال إنها الموقع الذي صُلب فيه المسيح ودُفن، في البلدة القديمة بالقدس.
الناس ينتظرون الحصول على سلال كعك عيد الفصح المبارك خارج كنيسة في مدينة لفيف، أوكرانيا.
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الناس ينتظرون الحصول على سلال كعك عيد الفصح المبارك خارج كنيسة في مدينة لفيف، أوكرانيا.
في العاصمة الكينية نيروبي، يتجمع أعضاء كنيسة ليجيو ماريا في بعثة كنيسة أفريقيا للاحتفال بعيد الفصح
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في العاصمة الكينية نيروبي، يتجمع أعضاء كنيسة ليجيو ماريا في بعثة كنيسة أفريقيا للاحتفال بعيد الفصح
المسيحيون الأتراك يجتمعون في الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية في مرسين لحضور قداس عيد الفصح.
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المسيحيون الأتراك يجتمعون في الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية في مرسين لحضور قداس عيد الفصح.
يقود رئيس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في سريلانكا، الكاردينال مالكولم رانجيث، قداس عيد الفصح في كاتدرائية سانت لوسيا في كولومبو يوم السبت.
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يقود رئيس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في سريلانكا، الكاردينال مالكولم رانجيث، قداس عيد الفصح في كاتدرائية سانت لوسيا في كولومبو يوم السبت.
في بيت لحم بالضفة الغربية، يجتمع المسيحيون الأرثوذكس في كنيسة المهد، التي يُعتقد أن يسوع وُلِد فيها.
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في بيت لحم بالضفة الغربية، يجتمع المسيحيون الأرثوذكس في كنيسة المهد، التي يُعتقد أن يسوع وُلِد فيها.
يحمل الكاثوليك النيباليون الشموع أثناء وقوفهم في قداس عيد الفصح في لاليتبور.
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يحمل الكاثوليك النيباليون الشموع أثناء وقوفهم في قداس عيد الفصح في لاليتبور.
رجل دين أرثوذكسي يلقي عظة على المصلين خلال قداس عيد الفصح قبل أن يبارك كعك عيد الفصح والبيض الموضوعة على الطاولات في كنيسة سانت بطرسبرغ في روسيا.
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رجل دين أرثوذكسي يلقي عظة على المصلين خلال قداس عيد الفصح قبل أن يبارك كعك عيد الفصح والبيض الموضوعة على الطاولات في كنيسة سانت بطرسبرغ في روسيا.
يقام قداس في كنيسة مار يوحنا قرب الموصل في العراق.
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يقام قداس في كنيسة مار يوحنا قرب الموصل في العراق.
يترأس رئيس أساقفة باريس لوران أولريش أول احتفالات عيد الفصح في كاتدرائية نوتردام الفرنسية منذ إعادة افتتاحها بعد الحريق.
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يترأس رئيس أساقفة باريس لوران أولريش أول احتفالات عيد الفصح في كاتدرائية نوتردام الفرنسية منذ إعادة افتتاحها بعد الحريق.
تجمع المصلين لأداء صلاة عيد الفصح في كنيسة فاطيما في إسلام آباد، باكستان.
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تجمع المصلين لأداء صلاة عيد الفصح في كنيسة فاطيما في إسلام آباد، باكستان.
تضاء السماء بالألعاب النارية في فرونتادوس، اليونان، خلال "حرب الصواريخ" التقليدية في عيد الفصح.
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تضاء السماء بالألعاب النارية في فرونتادوس، اليونان، خلال "حرب الصواريخ" التقليدية في عيد الفصح.
يتجمع المسيحيون الأقباط الأرثوذكس في دير القديس سمعان الدباغ، في القاهرة، مصر.
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يتجمع المسيحيون الأقباط الأرثوذكس في دير القديس سمعان الدباغ، في القاهرة، مصر.
أطفال مسيحيون يسيرون في مسيرة احتفالاً بعيد الفصح وسط إجراءات أمنية في دمشق، سوريا
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أطفال مسيحيون يسيرون في مسيرة احتفالاً بعيد الفصح وسط إجراءات أمنية في دمشق، سوريا