إيلاف من القدس: حذر زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد في مؤتمر صحفي الأحد من وجود "معلومات استخباراتية لا لبس فيها" تشير إلى أن إسرائيل "تتجه نحو كارثة أخرى" تتمثل في اغتيال سياسي.

قبل أسبوعين من أحداث تشرين الأول (أكتوبر) عقدتُ مؤتمرًا صحفيًا حذّرتُ فيه من أننا على طريق حرب وكارثة أمنية. رفضت الحكومة الاستماع. والآن أودّ أن أحذر مجددًا، هذه المرة استنادًا إلى معلومات استخباراتية قاطعة: نحن على طريق كارثة أخرى، هذا ما قاله لابيد.

وتابع: "سيكون هناك اغتيال سياسي. سيقتل اليهود يهودًا". وبينما لم يُفصّل في ماهية "الأدلة القاطعة"، قرأ لبيد سلسلة من منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي وردوده على مقالات إخبارية هددت بقتل رونين بار، ضابط الشاباك .

وحمل لبيد الحكومة المسؤولية، ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى وقف التحريض.

وقد أصدر حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم بيانًا رسميًا جاء فيه: "رونين بار يُحوّل أجزاءً من الشاباك إلى ميليشيا خاصة تابعة للدولة العميقة". وأضاف أن مثل هذا البيان له عواقب وخيمة. فهم يدركون تمامًا تأثير ذلك على بعض مؤيديهم.

انقلاب رونين بار

وصرّح وزير المالية سموتريتش قائلاً: «رئيس الشاباك رجل خطير... ويتصرف بوحشية لتنفيذ انقلاب». ونقل عن يائير نتانياهو، نجل رئيس الوزراء، قوله: «رونين بار يحاول تنفيذ انقلاب من خلال منظمة مسلحة».

أدلى وزراء وأعضاء بارزون في الائتلاف بتصريحات مماثلة بشأن النائبة العامة، غالي بهاراف-ميارا ، والتي تصاعدت على الفور إلى تهديدات شديدة عبر الإنترنت. وقال لابيد إن النائبة العامة ورونين بار يخضعان الآن لحراسة أمنية مشددة - ليس بسبب تهديدات الإرهاب الإسلامي أو الحرب، بل بسبب التحريض.

وقال زعيم المعارضة إنه في حين أدان التهديدات ضد نتانياهو أيضًا، إلا أنها لا تقارن بالتهديدات ضد بار وبهاراف ميارا، وأن محاولات مساواة الاثنين هي "تناظر زائف"، على حد قول لابيد.

تقع المسؤولية بالدرجة الأولى على عاتق رئيس الوزراء وفريقه. أولئك المنتخبون لحكم البلاد مسؤولون عما يحدث فيها - مسؤولون عن أحداث السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، مسؤولون عن التحريض. إن الشكوى والتذمر من أن التحريض موجه إليكم أيضًا ليس عذرًا ولا جوابًا، وبالتأكيد ليس قيادة.

كراهية وسموم

لا يُمكن لهذا أن يستمر. لا يُمكن للكراهية والسُمّ أن يُسيطرا على حياتنا. إنهما يُمزّقاننا. حلم المنظمات الإرهابية هو أن ترى الحكومة الإسرائيلية تنقلب على الشاباك بهذا الشكل. ما كان بإمكانهم أن ينالوا هبةً أعظم.

أناشد رئيس الوزراء: أوقف هذا. الأمر عليك. أسكت وزراءك، وابنك في ميامي، بدلًا من دعم التحريض، ادعم الشاباك، وقوات الأمن، والأنظمة التي تحافظ على هذا البلد.

لن تستطيعوا لاحقًا أن تقولوا: "لم أكن أعلم". هذه المرة لن يُجدي نفعًا. أنتم تعلمون، أنتم جزءٌ من هذا، وعليكم إيقافه،" اختتم لابيد.

وزير التعليم يتهم لبيد بالتحريض ضد نتانياهو

ردّ وزير التعليم يوآف كيش (من الليكود) على المؤتمر الصحفي قائلاً: "يا لابيد، لقد تجاوز التحريض ضد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزراء الحكومة كل الحدود. بصفتك زعيم المعارضة، فأنت مسؤول عن هذا، ولا يمكنك تجاهله. لقد شهدنا بالفعل محاولاتٍ للنيل من رئيس الوزراء. يا لابيد، أنت مسؤول عن إيقاف هذا. لن تستطيع لاحقًا أن تقول: "لم أكن أعلم".

بلغ التوتر بين الحكومة وبار ذروته في الأسابيع الماضية بسبب التحقيق الذي أجرته الشرطة وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) في العلاقات بين مكتب رئيس الوزراء وقطر، وقرار الحكومة بطرد بار، والقضية الجارية في المحكمة ضد قانونية الطرد.

وردّ حزب الليكود قائلاً: "لسنوات، التزم لبيد الصمت إزاء التحريض الخطير والفظيع الموجه ضد رئيس الوزراء، بل ولعب دورًا فاعلًا فيه. لقد أجّج الموقف بترويجه صورة رئيس الوزراء بزيّ السجن، إلى جانب المقصلة والمشنقة. وعندما تُطلق هتافات "خائن" وتُوجّه تهديدات بالقتل لا تُحصى ضد رئيس الوزراء، لا يقول لبيد شيئًا".

كلما تراجعت مكانته في استطلاعات الرأي، أصبح تحريضه أكثر تطرفا.

ورد حزب "يش عتيد" على الليكود قائلا: "لقد أدان لبيد مرارا وتكرارا التحريض ضد نتانياهو، بما في ذلك في بيانه هذا المساء".

يعكس هذا الرد كل ما هو خطير وسام في هذه الحكومة. لقد حُذِّرتم، وأنتم تعلمون مدى هشاشة الوضع وانفجاره، ولكن بدلًا من تهدئة الأمور، اخترتم المزيد من التحريض وتصعيد العنف ومواصلة تأجيج الانقسام في المجتمع الإسرائيلي.



