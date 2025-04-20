إيلاف من لندن: ذكرت صحيفة "الغارديان" أن الجولتين المقبلتين من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة ستعقدان في جنيف هذا الأسبوع وفي سلطنة عمان في الأسبوع الذي يليه.

ونقلت صحيفة "الغارديان" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، في روما، بوساطة عمان، حققت تقدما ملحوظا".

وأضافت أنه "من المقرر إجراء المزيد من المحادثات الفنية في جنيف هذا الأسبوع، يليها اجتماع دبلوماسي رفيع المستوى آخر في سلطنة عمان".

وأشارت إلى أنه "من الممكن أن تلعب روسيا دورا رئيسيا في التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني، كما يريد المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، الذي كان في قلب محادثات روما، التوصل إلى اتفاق خلال 60 يوما".

في 19 نيسان (أبريل)، عقدت في روما الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة عمان، لحل الوضع حول برنامج طهران النووي. وترأس وفد الولايات المتحدة المبعوث الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف كما كان الحال قبل أسبوع، بينما ترأس وفد إيران وزير الخارجية عباس عراقجي. وقال إن الجانبين توصلا إلى تفاهم أكبر حول عدد من القضايا.

وكان مسؤولون إيرانيون قد صرحوا في وقت سابق بأن هناك محادثات تقنية في عُمان خلال الأيام المقبلة، وأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيلتقيان مجددا في 26 نيسان (أبريل).

كما صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في حديثه عن التوافقات الحاصلة بين الوفدين الإيراني والأمريكي بالعاصمة الإيطالية روم، أنه "اعتبارا من يوم الأربعاء (23 نيسان - أبريل)، ستعقد محادثات فنية على مستوى الخبراء، وبطبيعة الحال سيتاح لهؤلاء الخبراء المزيد من الفرص من أجل الدخول في التفاصيل ووضع إطار للاتفاق".