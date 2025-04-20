إيلاف من القدس: أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي الأحد أن قام بطرد نائب قائد هيئة الأركان العامة، وهو رائد، وتوبيخ قائد اللواء 14، العقيد "ت"، على سلوكهما في الحادث الذي وقع في 23 آذار (مارس) والذي قتل فيه الجيش 14 مسعفاً من الهلال الأحمر الدولي وأصاب آخر بجروح خطيرة.

وبالإضافة إلى ذلك، أقر المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي بأن بعض التقارير الأولية التي نشرها الجيش حول الحادث، من حيث ما إذا كانت سيارات الإسعاف قد أضاءت مصابيحها الأمامية أم لا وقضايا أخرى، كانت غير صحيحة لأن بعض المعلومات التي قدمها الجنود في الميدان في البداية كانت خاطئة.

بعد أن بحثت وحدة تقصي الحقائق في جيش الدفاع الإسرائيلي، بقيادة اللواء (احتياط) يوآف هار-إيفن، في المسألة، وجدت أن بعض المعلومات الأولية المقدمة كانت خاطئة. سعى هار-إيفن جاهدًا لتصحيحها في تقرير مؤقت صدر في 5 نيسان (أبريل) وفقاً لتقرير "جيروزاليم بوست".

التحقيق العملياتي النهائي الذي أجراه هار-إيفن قام بتقسيم الحادثة المتعلقة بالفرقة 143، بقيادة القائد المثير للجدل العميد باراك حيرام، إلى أربع حوادث:

1) حادثة تم فيها تحديد سيارة إسعاف خطأً على أنها تهديد، فأُطلقت النار عليها.

2) حادثة أخرى تم فيها تحديد عدة سيارات إسعاف خطأً على أنها تهديد، فأُطلقت النار عليها.

3) حادثة أخرى علمت فيها قوات جيش الدفاع الإسرائيلي أن إحدى المركبات تابعة للأمم المتحدة، فأطلقت النار عليها عمدًا - بزعم محاولة حثها على مغادرة منطقة خطرة، وهو ما يُخالف قواعد الاشتباك.

4) أخطاء في التعامل مع الجثث وسيارات الإسعاف.

وعلى الصعيد العالمي، يُنظر إلى الحادث باعتباره أحد أسوأ حوادث الحرب بسبب عدد المسعفين التابعين للهلال الأحمر الذين قتلوا، والتناقضات الواضحة في الرواية الأولية للجيش الإسرائيلي، وسوء التعامل مع الجثث بعد القتل.

انتهاك قواعد الاشتباك بشكل صارخ

أما الحادث الثالث، الذي شمل مركبة الأمم المتحدة، فقد اعتبره هار إيفن وتحقيقه الأكثر خطورة، حيث انتهكت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي قواعد الاشتباك بشكل صارخ، حتى لو كانت نيتهم ​​هي دفع سيارة الأمم المتحدة إلى الفرار من المنطقة وليس ضرب وإيذاء من بداخل المركبة.

قائد اللواء يتعرض للتوبيخ

يُلام قائد اللواء على مسؤوليته الجماعية الشاملة لعدم غرس القيم والمهارات اللازمة للتعامل مع الموقف في القوات الخاضعة لقيادته، رغم عدم تواجده في الميدان أثناء الحادث. كما يُلام على سوء تعامله مع الجثث وسيارات الإسعاف بعد الحادث.

وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لجيش الدفاع الإسرائيلي، لا يزال من الممكن توجيه اتهامات جنائية ضد بعض المتورطين، وهي مسألة سيقررها المدعي العام العسكري لجيش الدفاع الإسرائيلي يفعات تومر يروشالمي، لكن هار إيفن عارض توجيه اتهامات جنائية في ضوء السياق الأوسع.

حماس أيضاً تستخدم سيارات الإسعاف للتضليل!

وعلاوة على ذلك، أشار التحقيق إلى أنه في السياق الأوسع، تستخدم حماس سيارات الإسعاف والمستشفيات بشكل متكرر لحماية قواتها، بحيث لا يستطيع جيش الدفاع الإسرائيلي الامتناع تمامًا عن إطلاق النار على مثل هذه المركبات إذا اشتبه في وجود إرهابيين متورطين.

ولم يشر التحقيق إلى أن الجنود كان لديهم إجابة معقولة لإطلاق النار على مركبة الأمم المتحدة، حتى لو لم تكن نيتهم ​​القتل، لأن قواعد الاشتباك لا تسمح بإطلاق النار على مركبة تابعة للأمم المتحدة لإجبارها على مغادرة منطقة ما.

كما أن التحقيق لم يتطرق إلى مسألة عدم تصرف الجنود بشكل أكثر حذرا بعد الحادث الأول الذي حددوا فيه بشكل خاطئ مركبة طبية، أو بعد الحادث الثاني الذي شمل العديد من المركبات الطبية.

وبدلاً من ذلك، أشار التحقيق إلى أن العديد من المارة لم يطلق جنود جيش الدفاع الإسرائيلي النار عليهم أثناء انتظارهم في الكمين، مما يشير إلى أنهم لم يطلقوا النار على أي شيء يمر من أمامهم.

ولم يستخدم جيش الدفاع الإسرائيلي العناصر الستة من حماس الذين كانوا يرتدون قبعات مزدوجة، كمسعفين، كذريعة للأخطاء التي ارتكبت في هذه الحلقة، نظراً لأن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي المعنية لم تكن تعرف ما إذا كانوا من حماس أم لا - وعندما اقترب الجنود منهم، وجدوا أنهم غير مسلحين.

وبعبارة أخرى، أخطأ الجنود في التعرف على سيارات الإسعاف، والمعلومات التي ظهرت بعد وقوع الحادث والتي تفيد بأن ستة من المسعفين الخمسة عشر الذين أطلقوا النار عليهم كانوا أعضاء في حماس لا تساعد في تبرير نية الجنود في اللحظة التي أطلقوا فيها النار.

ماذا حدث عندما رصد جيش الدفاع الإسرائيلي المسعفين؟

وفقًا لجيش الدفاع الإسرائيلي، أطلق نائب قائد لواء غولاني النار أولًا على المركبات الطبية المتعددة، لكن موقعه كان مسدودًا ولم يتمكن من رؤية المركبات بوضوح. بمجرد أن أطلق النار، أطلق الجنود الـ 23 الآخرون النار أيضًا واستمروا في إطلاق النار، كما لو كان كمينًا محكمًا، لمدة أربع دقائق تقريبًا.

وبعد أن اقتربوا من المسعفين الذين أطلقوا عليهم النار، استغرقوا بضع دقائق لتحديد هويتهم ومناقشة المسألة. وبعد ذلك، عاد الجنود إلى الجانب الآخر من الشارع وناقشوا القضية لمدة أربع دقائق أخرى، قبل اتخاذ القرارات بشأن التعامل مع جثث المسعفين. تم وضع الجثث في شبكة ودفنها في الرمال للحفاظ عليها آمنة من الحيوانات.

ما مصير الجثث؟

وأبلغ مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق الأمم المتحدة بالحادثة في ذلك اليوم، مشيرا إلى أنه بسبب المعارك الدائرة في المنطقة، لم يتمكن من انتشال الجثث إلا بعد 48 ساعة أخرى.

في 27 آذار (مارس)، دعا جيش الدفاع الإسرائيلي الأمم المتحدة لجمع الجثث. لكن عند وصولها، لم تجد سوى جثة واحدة.

وفقاً لجيش الدفاع الإسرائيلي، ربما لم تكن الأمم المتحدة قد حفرت بعمق كافٍ للعثور على بقية الجثث. ولم يُبلغ جيش الدفاع الإسرائيلي عن قياسات العمق التي أُبلغت بها الأمم المتحدة فيما يتعلق بدفن الجثث.

وفي 28 آذار (مارس)، وصل مسؤول كبير آخر في جيش الدفاع الإسرائيلي إلى مكان الحادث وأمر بنقل الجثث إلى أقرب سطح الأرض، حتى يسهل تحديد مكانها. وفي 30 آذار (مارس)، نجحت الأمم المتحدة في جمع بقية الجثث.

ولم يوضح الجيش الإسرائيلي سبب عدم قيام الجنود بإعادة الجثث إلى إسرائيل، على الرغم من أن نبرة التحقيق تشير إلى أن الكمين والعمليات ضد حماس كانت لها الأولوية.

في 23 آذار (مارس)، عند الساعة 4:30 فجراً، نصب لواء جولاني كميناً لقوات حماس بالقرب من تل السلطان في رفح. كان الكمين ناجحا، حيث تمكنت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي من قتل بعض عناصر حماس.

وفي الفترة ما بين تلك اللحظة والساعة السادسة صباحاً، مرت مركبات إضافية عبر منطقة الكمين، بما في ذلك سيارات الإسعاف، دون وقوع حوادث.

كمين من مسافة بعيدة

حوالي الساعة السادسة صباحاً، أخطأت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في تحديد مجموعة من سيارات الإسعاف على أنها قوات تابعة لحماس، فنصبت لهم كميناً من مسافة بعيدة خلف مواقع محددة.

جزء من الخطأ في التعرف على المركبات جاء من طائرة بدون طيار أبلغت القوات عن المركبات القادمة، وجزء آخر بسبب توقف سيارات الإسعاف وخروج الركاب راكضين من السيارات، وجزء آخر بسبب ضعف الرؤية الذي عانى منه نائب قائد لواء جولاني.

وتبين أن المسعفين خرجوا من سيارة الإسعاف لمحاولة إنقاذ مسعف الإسعاف السابق الذي كان قد قُتل.

ولم يوضح جيش الدفاع الإسرائيلي سبب عدم تقدير قواته لاحتمال وصول سيارات إسعاف إضافية لإنقاذ السيارة السابقة.

وبالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من مزاعم جيش الدفاع الإسرائيلي الأولية، فإن سيارات الإسعاف كانت تحمل العلامة الصحيحة بأنها تابعة للهلال الأحمر.

ولم يتم تزويد صحيفة جيروزالم بوست بحالات أخرى استخدم فيها جيش الدفاع الإسرائيلي مثل هذا الإجراء لترك جثث عمال الإغاثة حتى تقوم الأمم المتحدة بجمعها.

ويقوم هار إيفن بالتحقيق في نحو 350 حادثة من الحرب، وأرسل نحو 51 حادثة إلى القسم القانوني في جيش الدفاع الإسرائيلي للتحقيق فيها، مع إحالة نحو 40 حادثة مباشرة إلى القسم القانوني دون الحاجة إلى تحقيق مسبق من قبل هار إيفن، بسبب خطورتها.