أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه أمر قواته "بوقف جميع الأنشطة العسكرية" في أوكرانيا، معلناً "هدنة عيد الفصح" حتى نهاية يوم الأحد.

وأضاف أن الهدنة التي مدتها 30 ساعة ستستمر حتى منتصف ليل الأحد بتوقيت موسكو، مضيفاً أن القوات الروسية يجب أن تكون مستعدة للرد على "أي انتهاكات محتملة".

من جهته أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده ستلتزم بالهدنة، لكنه اتهم موسكو بخرقها.

وقال الرئيس الأوكراني: "إذا أصبحت روسيا الآن مستعدة فجأةً للانخراط الفعلي في صيغة وقف تام وغير مشروط، فإن أوكرانيا ستتصرف وفقاً لذلك - على غرار أفعال روسيا".

وكتب على موقع إكس: "أفعالنا متسقة، وستكون كذلك. اقتراح الوقف التام وغير المشروط (الهدنة) لمدة 30 يوماً لا يزال مطروحاً - والرد عليه يجب أن يأتي من موسكو".

وأضاف أن القتال مستمر في منطقتي كورسك وبيلغورود الروسيتين، وأن الطائرات الروسية المسيرة لا تزال قيد الاستخدام، لكنه أقرّ بأن بعض المناطق أصبحت أكثر هدوءاً.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا ستكون مستعدة لتمديد الهدنة إلى ما بعد 20 أبريل/ نيسان، في إشارة على ما يبدو إلى اقتراح سابق من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً، الذي وافقت عليه كييف.

وتعليقاً على إعلان بوتين الأولي، كتب وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيا، على موقع إكس: "يدلي بوتين الآن بتصريحات حول استعداده المزعوم لوقف إطلاق النار لمدة 30 ساعة، بدلاً من 30 يوماً".

وأضاف: "للأسف، لدينا تاريخ طويل من تصريحاته التي لا تتطابق مع أفعاله، نعلم أنه لا يمكن الوثوق بأقواله، وسننظر إلى الأفعال لا إلى الأقوال".

وأعلن بوتين عن الهدنة المؤقتة خلال اجتماع مع رئيس أركانه العامة، فاليري غيراسيموف.

وقال بوتين لرئيس الأركان إنه "بناءً على اعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي عن هدنة عيد الفصح، آمُر بوقف جميع الأنشطة العسكرية خلال هذه الفترة".

وأضاف بوتين: "نفترض أن أوكرانيا ستحذو حذونا، لكن يجب أن تكون قواتنا مستعدة لصد أي انتهاكات محتملة للهدنة واستفزازات من جانب العدو، وأي أعمال عدوانية".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ستلتزم بوقف إطلاق النار، شريطة "الاحترام المتبادل" من جانب أوكرانيا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُعلن فيها فجأة عن وقف إطلاق نار - فقد فشلت محاولة سابقة لوقف إطلاق النار خلال عيد الميلاد عند المسيحيين الأرثوذكس، في يناير/ كانون الثاني عام 2023، بعد فشل الجانبين في الاتفاق على مقترح.

وفي رد فعل على إعلان بوتين عن الهدنة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية في بريطانيا: "الآن هو الوقت المناسب لكي يثبت بوتين جديته الحقيقية بشأن السلام، من خلال إنهاء غزوه المروع والالتزام بوقف إطلاق النار الكامل كما دعت الحكومة الأوكرانية، وليس مجرد توقف ليوم واحد خلال عيد الفصح".

Reuters أعلن فلاديمير بوتين الهدنة خلال اجتماع مع رئيس أركان الجيش الروسي

وشنت روسيا غزواً شاملاً على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022، وتشير التقديرات إلى أن مئات الآلاف من الأشخاص - غالبيتهم العظمى من الجنود - قُتلوا أو جُرحوا من الطرفين خلال الحرب.

وتُجري الولايات المتحدة محادثات مباشرة مع روسيا في إطار جهودها لإنهاء الحرب، لكنها تُواجه صعوبات في تحقيق تقدم يُذكر.

والشهر الماضي، رفضت موسكو مقترحاً لوقف إطلاق نار كامل وغير مشروط اتفقت عليه الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وحذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، من أن واشنطن "ستتخلى" عن التوسط في محادثات إنهاء الحرب في أوكرانيا، ما لم يتمّ إحراز أي تقدم سريع.

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن أعلن وزير خارجيته، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة "لن تُواصل هذا المسعى لأسابيع وشهور طويلة"، لأن لديها "أولويات أخرى تُركّز عليها".

وأضاف روبيو: "علينا أن نُحدّد بسرعة كبيرة الآن - وأنا أتحدث عن مسألة أيام - ما إذا كان هذا ممكنًا أم لا"، مؤكداً أنه "إذا لم يحدث ذلك، فسنمضي قدماً".