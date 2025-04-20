إيلاف من المغرب: بدأ السبت الاحتفال بعيد الميمونة، وهو عيد مغربي يهودي، يخص في المقام الأول اليهود المغاربة، ولكنه انتشر فيما بعد في المجتمعات اليهودية كافة، ويحظى بمشاركة من أتباع ديانات وثقافات أخرى، لأنه عيد يجسد الوحدة والتقارب بين الناس.

الميمونة احتفال تقليدي يهودي في المغرب يُقام بعد عيد الفصح. ويمثل العودة إلى أكل "حاميتس"، أي الخبز وما يُلازمه، وهي ممنوعة طوال أسبوع عيد الفصح.

في إسرائيل، الميمونة أصبحت شائعة بين كل اليهود، وتُقام سنويا في الهواء الطلق والمهرجانات. رغم أن العطلة خاصة في عادات اليهود المغاربة، فقد اتخذت من المجموعات العرقية الأخرى في إسرائيل.

تبدأ الاحتفالات بعد حلول الظلام في آخر يوم من أيام عيد الفصح. حيث تظل منازل اليهود المغاربة، مفتوحة للزوار دون النظر لديانتهم أو عرقيتهم أو جنسيتهم.

ووفقاً لتقارير اسرائيلية فإن عيد الميمونة بالتحديد عطلة تجذب الجميع لأنها تعزز الشعور بالانتماء والوحدة الوطنية.

التقارب بين الناس

وقد نشأ العيد اليهودي بين اليهود المغاربة ، وبخلاف نكهاته وعاداته الفريدة، أصبح رمزًا للانفتاح والمشاركة والتواصل.

تُجسّد العادةُ السائدةُ بفتحِ البابِ لكلِّ شخصٍ - جارًا كان أو معارفَ أو عابرَ سبيلٍ - قيمةَ الضيافةِ العميقةَ المتأصلةَ في ميمونة. الفكرةُ البسيطةُ هي أن الجميعَ مدعوّون، دونَ دعوةٍ رسميةٍ، وبغضِّ النظرِ عن الأصلِ أو الانتماءِ الدينيِّ أو الجنسية. وهذا يخلق جوًا من التقارب بين الناس ويعبر عن التطلع إلى مجتمع متماسك ومحترم.

المائدة، المُزيّنة بأناقة بالمفلات (الكريب المغربي) والحلويات والفواكه والأطباق التقليدية، ليست مجرد عرضٍ للذوق والثقافة، بل هي أيضًا وسيلةٌ لتقريب القلوب. تُخلق حول المائدة لقاءاتٌ بين الأعراق والأجيال والأشخاص، مُحوّلةً ميمونة إلى احتفالٍ بالتضامن والصداقة.

وفي العام الماضي، دعا الاتحاد العالمي لليهود المغاربة السلطات إلى إلغاء احتفالات الميمونة الجماعية في الحدائق، في ظل استمرار الحرب، وكعلامة تضامن مع المختطفين وعائلات القتلى.

في الواقع، كانت الاحتفالات أكثر حميميةً بين الأهل والأصدقاء. هذا العام، ومع عودة النشاط الثقافي والرياضي والفني وجميع القطاعات ذات الصلة إلى البلاد، ينبغي الاحتفال بعيد ميمونة على نطاق واسع، لا سيما في ظل الانقسام والاستقطاب السائدين في مجتمعنا.

تخيّلوا لقاءً بين قادة وشخصيات عامة من مختلف الأطياف، على فنجان شاي وفطيرة موفليتا بالعسل. تخيّلوا لقاءً بين ناشطين احتجاجيين من مختلف الأطياف، مع موسيقى رائعة وحلوى.

العرب في إسرائيل

للمواطنين العرب في إسرائيل أيضًا دور في احتفالات ميمونة. في المدن المختلطة، يدعو اليهود جيرانهم العرب للمشاركة في شعائر العيد، كما كانوا يفعلون في احتفالات ميمونة في المغرب - فالجميع يستفيد.

تجمع ميمونة بين تقاليد مغربية عريقة وروح يهودية. وقد أصبحت جسرًا بين الثقافات، وعيدًا للأخوة والفرح، ولا تزال تُضفي لونًا ونكهةً فريدتين.

هذا عيدٌ يحمل في طياته قيمًا عميقةً من التضامن والترابط والإيمان. يُذكرنا بجمال التقاليد، وأهمية الضيافة، والرغبة في بدء عهدٍ جديدٍ - نظيفٍ ومنفتحٍ ومبارك.