إيلاف من القدس: كتب جيل هوفمان كبير المراسلين في "جيروزاليم بوست" ومسؤول مراقبة الميديا التي تتناول قضايا إسرائيلية إنه يتوجب على شركة ميتا المالكة لفيسبوك وانستغرام، تصنيف "الجزيرة" كقناة إعلامية حكومية، فما هو السبب في مطالبته لمنصات ميتا بذلك؟ وماذا يعني تصنيف الجزيرة بصورة واضحة ومباشرة بأنها قناة حكومية قطرية؟

هذا هو الوقت المناسب لشركة ميتا للبدء في تصنيف قناة الجزيرة وAJ+، لذا سيكون من الصعب بعض الشيء على أي شخص أن ينجو من اقتباسهما والقول "فيسبوك يقول إنها الحقيقة".

في حلقة كلاسيكية من برنامج الرسوم المتحركة الطويل "ساوث بارك" ، واجه مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج الأكاذيب وأنكرها حتى استخدم خصومه العبارة المدانة "فيسبوك يقول إنها الحقيقة!"

وأكدت النكتة على مدى مصداقية منصات التواصل الاجتماعي في تقديم أي معلومة لجزء كبير من الجمهور، بغض النظر عن مدى ابتعادها عن الواقع.

لقد أدركت شركات وسائل التواصل الاجتماعي أنها تتحمل مسؤولية كبيرة لمنع استخدام منصاتها لنشر معلومات مضللة خطيرة، لذلك قامت بصياغة إرشادات وسياسات لحماية المستهلكين.

ومن الأمثلة على ذلك سياسة منصة ميتا بشأن وضع علامات على المحتوى من وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة ، والتي تم إقرارها في تشرين الأول (أكتوبر) 2019 بالنسبة لفيسبوك وإنستغرام.

"لقد قمنا بتطوير تعريفنا ومعاييرنا الخاصة للمنظمات الإعلامية التي تسيطر عليها الدولة مع مدخلات من أكثر من 40 خبيراً حول العالم متخصصين في الإعلام والحوكمة وحقوق الإنسان والتنمية"، أعلن فريق بقيادة رئيس أمن المعلومات الحالي في شركة ميتا جاي روزن، الذي كان لقبه المذهل في ذلك الوقت "نائب الرئيس للنزاهة".

منظمات تمت استشارتها

ومن بين المنظمات التي تمت استشارتها منظمة مراسلون بلا حدود؛ ومركز المساعدة الإعلامية الدولية؛ والمركز الأوروبي للصحافة؛ ومعهد أكسفورد للإنترنت؛ ومركز الإعلام والبيانات والمجتمع في جامعة أوروبا الوسطى؛ ومجلس أوروبا؛ واليونسكو.

وقال روزن: "من المهم أن نلاحظ أن سياستنا ترسم تمييزًا مقصودًا بين وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة ووسائل الإعلام العامة، والتي نعرفها على أنها أي كيان ممول من القطاع العام، ويحتفظ بمهمة الخدمة العامة، ويمكنه إثبات سيطرته التحريرية المستقلة".

ومنذ تطبيق هذه السياسة، تم وضع علامة "وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة" على المحتوى من شبكة CGTN الصينية، وقناة Press TV الإيرانية، ووسائل الإعلام الحكومية الروسية مثل RT، حتى تم حظرها بالكامل على منصات ميتا في أيلول (سبتمبر) الماضي.

فلماذا يقرأ القراء في جميع أنحاء العالم ويشاهدون المحتوى الذي تقدمه قناة الجزيرة القطرية وAJ+ على إنستغرام وفيسبوك ولا يرون مثل هذه العلامة؟

إن الجزيرة وAJ+ هما في الواقع وسيلتان إعلاميتان تسيطر عليهما الدولة القطرية، والتي، باستخدام العتبة المأخوذة من مركز المساعدة الخاص بإنستغرام، "تخضع جزئيًا أو كليًا للسيطرة التحريرية لحكومتها" و"تجمع بين نفوذ منظمة إعلامية ودعم الدولة".

قصة قناة الجزيرة

تأسست قناة الجزيرة قبل نحو 30 عامًا بناءً على طلب أمير قطر آنذاك الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ويظل حمد بن ثامر آل ثاني، ابن عم الأمير الحالي الشيخ تميم، نجل الأمير السابق، رئيسًا لمجلس إدارتها.

من الناحية الفنية، ليست القناة هي القناة الرسمية للحكومة القطرية، لكنها مملوكة لمؤسسة قطر للإعلام، التي تسيطر عليها الحكومة. ويرأس المؤسسة أيضًا حمد بن ثامر آل ثاني، وهو رجل ذو نفوذ.

في عام 2000، قضت وزارة العدل الأميركية بأن قناة الجزيرة "خاضعة لسيطرة الحكومة القطرية وتمويلها"، وطالبتها بالتسجيل كوكيل أجنبي. ولم يكن من المستغرب أنها رفضت.

تُموّل قناة الجزيرة من الثروات الطائلة التي تُمثّلها صادرات الدوحة من الغاز، حتى وإن كانت مُسجّلة كمؤسسة خاصة ذات منفعة عامة بموجب القانون القطري. ليس لها أي هدف واضح في الخدمة العامة، ويمكن إثبات خضوعها لسيطرة الحكومة القطرية مُعززةً مصالحها حول العالم.

لن ترى الجزيرة تنتقد النظام القطري، وتغطيتها تُعزز مكانة الإخوان المسلمين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك حماس في الحرب الدائرة، حيث كان "صحفيوها" فاعلين في ساحات القتال العسكرية والإعلامية.

السلطة الفلسطينية عدوٌّ لدودٌ لقناة الجزيرة، التي سعت تقاريرها إلى انهيارها. بذلت السلطة الفلسطينية قصارى جهدها لحظر الجزيرة، لكن قدرتها على ذلك محدودة.

منع الجزيرة على نطاق واسع.. لماذا؟

لقد دافعت الجزيرة عن طالبان والعناصر الأكثر تطرفا في الربيع العربي، كما هو الحال في مصر، حيث ساعدت محمد مرسي، زعيم جماعة الإخوان المسلمين، حتى تمت الاطاحة به وحظر الجزيرة.

وقد تم حظرها أيضًا من جانب البحرين والسودان والإمارات، وبعد ذلك فقط من قبل إسرائيل، والتي واجهت إدانة دولية كبيرة.

ولكن لم يتم حظرها من جانب شركة ميتا، التي تنكر منصاتها مثل إنستغرام وفيسبوك الواقع من خلال السماح لمحتواها بالازدهار دون قيود أو تصنيف على أنها وسيلة إعلام حكومية.

لماذا تعتبر الجزيرة خطيرة؟

لأنه، على عكس قنوات CGTN وRT وPress-TV، يُصدّق الأميركيون وغيرهم حول العالم ما يشاهدونه على قناة الجزيرة، ولا يدركون أنهم يتلقّون أخبارًا من وسائل إعلام حكومية، وتزعم الجزيرة بشكل لا يُصدق أن لديها جمهورًا عالميًا يتجاوز 430 مليون شخص.

ويستخدم القطريون قناة الجزيرة، وقناتها الاجتماعية للشباب AJ+، لإظهار للغرب أنهم معاصرون، ويسعون إلى السلام، وليسوا دعاة حرب.

دأبت الجزيرة على تصوير الاحتجاجات المناهضة لحماس في غزة على أنها مناهضة للحرب وإسرائيل، حتى مع هتاف المتظاهرين "تسقط حماس" بلغة عربية بسيطة. وكما أفاد مراسل صحيفة جيروزالم بوست في الشرق الأوسط، أوهاد ميرلين، دعا محلل الجزيرة سعيد زياد إلى معاملة الغزيين المحتجين على حماس كـ"خونة".

وهاجمه سكان غزة الغاضبون على قناة X، ووصفوه بأنه مريض نفسي وإرهابي من حماس، وسخروا منه لأنه قال في استوديو فاخر في الدوحة إنهم يجب أن يضحوا بأنفسهم. هذه ليست حادثة معزولة. فمن المعلقين إلى العناوين الرئيسية، دأبت الجزيرة على تضخيم رسالة حماس، بينما تُسكت من يُخاطرون بحياتهم لرفضها.

ومن أجل الشفافية الكاملة، أود أن أكشف أنني أجريت مقابلات متكررة مع قناة الجزيرة وتوقفت إلى الأبد في بداية هذه الحرب، عندما تجاوزت الخطوط الحمراء وأصبحت مقاتلاً فعالاً.

أود أن أضيف أيضًا أنني لم أزر قطر قط، لكنني أحترم قرار رئيس تحرير صحيفة جيروزالم بوست ، زفيكا كلاين، بالذهاب إلى هناك بصفته صحفيًا.

اتخذت شركة ميتا قرارات مسؤولة مؤخرًا، حيث طردت صحفيين زعموا أنهم استخدموا المنصة لدعم الإرهاب. بمبادرة من منظمة HonestReporting، وهي منظمة مراقبة الإعلام، طُرد صالح الجعفراوي ، المعروف أيضًا باسم السيد FAFO، من إنستغرام مرتين بعد أن جمع أموالًا من المنصة لصالح مستشفى النصر للأطفال.

وكان من الصواب أيضًا تعطيل حساب Instagram لمنظمة Columbia University Apartheid Divest، والتي انتهكت إرشادات Meta بشكل متكرر.

هذا هو الوقت المناسب لشركة ميتا للبدء في تصنيف قناة الجزيرة وAJ+، لذا سيكون من الصعب بعض الشيء على أي شخص أن ينجو من اقتباسهما والقول "فيسبوك يقول إنها الحقيقة".

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تم اعداد هذا التقرير نقلاً عن جيروزاليم بوست