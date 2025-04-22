

إيلاف من القاهرة: لا تزال تفاصيل جديدة تتكشف في واقعة القبض على مذيعة مصرية بتهمة حيازة وإتجار المخدرات.

وتبين أن المذيعة سارة خليفة والتي ثبت تورطها بحيازة المخدرات حاصلة على الشهادة الابتدائية فقط، ولم تستكمل تعليمها، ورغم ذلك عملت في المجال الإعلامي وقدمت عدة برامج تلفزيونية بفضائيات عدة داخل وخارج مصر.

وكشفت المعلومات أن المذيعة كانت تتشارك في تجارة المخدرات مع آخرين يجري حاليا حصرهم وتحديد أسمائهم، تمهيدا للقبض عليهم، كما كانت تساعد في شراء المخدرات من خارج مصر وإعادة تصنيعها وتخليقها في البلاد، وبيعها بعد ذلك.

وتبين أن المذيعة نجحت بعلاقاتها في شراء آلات ومعدات تصنيع المخدرات من الخارج، وتحويل شقتها إلى معمل ومركز للتصنيع بالمشاركة مع سيدة أخرى من إحدى المحافظات الساحلية.

من جانبها تبرأت نقابة الإعلاميين من المذيعة، وأكدت في بيان رسمي أنها منتحلة صفة وليست إعلامية.

النقابة تتبرأ

وقال الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، إن سارة خليفة ليست مقيدة في جداول النقابة وغير حاصلة على تصريح لمزاولة المهنة.

وأضاف أنه وفقاً للقانون وتحديداً المادة الأولى من قانون تنظيم الإعلام فإن الإعلامي كل من هو مقيد في نقابة الإعلاميين، وعليه فإن سارة خليفة منتحلة صفة إعلامية وهي جريمة يعاقب عليها القانون جنائياً بالحبس وفقاً للمادة 88 من قانون النقابة رقم 93 لسنة 2016.

وقال نقيب الإعلاميين إن النقابة تعمل منذ فترة على ملف منتحلي صفة إعلامي والكيانات الوهمية وقطعت شوطاً كبيراً فيه، كما قدمت الكثيرين من هؤلاء للجهات المختصة، مضيفا أنها أغلقت الكثير من الكيانات الوهمية في القاهرة والمحافظات.

بداية القصة

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد كشفت من قبل تفاصيل واقعة القبض على المذيعة، حيث أكدت أن تشكيلا عصابيا قام بجلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر "الحشيش الاصطناعي" واستخدامه لشقتين سكنيتين بالقاهرة - منهما شقة خاصة بالمذيعة - كمعملين لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيداً للإتجار بها.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش الاصطناعي بلغت 200 كيلو غرام، كما تم ضبط المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة وكذلك كمية من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية و5 سيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 420 مليون جنيه.

وضبطت السلطات المذيعة التي كانت خطيبة للاعب كرة دولي شهير لعب لناديي الزمالك والأهلي ومنتخب مصر، داخل شقة في إحدى المناطق الراقية بالقاهرة، بعد وصول معلومات تفيد بتورطها في قضية الإتجار بالمواد المخدرة.

يشار إلى أن سارة خليفة من مواليد مارس 1994 بمحافظة القاهرة، وكانت تعمل مذيعة ومقدمة برامج بالعديد من الفضائيات قبل أن تتجه إلى الإنتاج الفني.

