إيلاف من بيروت: في لحظات تجمع بين الحيوية، الأناقة، والعفوية، ظهرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهي تمارس واحدة من هواياتها المفضلة في أجواء استوائية خلابة على شواطئ كوستاريكا، خلال عطلة الربيع التي تقضيها برفقة عائلتها.



وبحسب تقرير نشرته مجلة Hola الإثنين، فقد تم رصد إيفانكا وهي تتزلج على الأمواج بكامل رشاقتها، متألقة ببيكيني برتقالي لافت في جلسة مرحة جمعتها بأفراد عائلتها. المشهد لم يكن مجرد لقطة عابرة، بل امتد إلى مجموعة صور أظهرت تنوع إطلالاتها، من بدلة تزلج رياضية بالأبيض والأسود إلى ملابس سباحة عصرية تناغمت مع الأجواء المشمسة.



أما زوجها جاريد كوشنر، فكان شريك اللحظة بكل تفاصيلها، مرتديًا سروال سباحة باللون الأخضر الفسفوري، في تناغم لوني بدا وكأنه مخطط مسبقًا. الثنائي ظهرا يضحكان ويستمتعان بالوقت وسط المياه الدافئة، في مشهد عائلي يفيض بالطاقة الإيجابية.



