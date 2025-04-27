إيلاف من لندن: عندما أعلن ماسك، البالغ (53 عاما) الثلاثاء الماضي أنه سيتنحى "بشكل كبير" الشهر المقبل عن مهامه في الحكومة الأميركية، لم يكن الأمر مفاجئاً.

ومن المعتاد أن يحفظ الأشخاص في موقف ماسك ماء الوجه بالقول إنهم يريدون قضاء المزيد من الوقت مع عائلاتهم، ولكن في حالته، فإن هذا من شأنه أن يثير السؤال: عن أي عائلة بالضبط يتكلم؟

إيلون ماسك لديه 4 عائلات على الأقل نعرفها، ويقال إنه يريد المزيد. وقد كشف مطلعون كيف أن ماسك عازم على توسيع "حريمه" من الشابات الجذابات، اللامعات، القادمات من خلفية اجتماعية وثقافية محافظة عادة، ليواصل إنجاب أبنائه، لما يُمليه عليه غروره الضخم بأنه خلاص البشرية.

14 طفلاً من 4 سيدات.. حتى الآن

ماسك، أغنى رجل في العالم، ذو الشخصية المتقلبة وغريب الأطوار، أنجب ما لا يقل عن 14 طفلاً من أربع نساء، كثير منهم عن طريق التلقيح الصناعي. وهو مقتنع بأن "الحضارة ستنهار" ما لم يبدأ الناس، وتحديداً أصحاب الذكاء العالي (مثله)، بإنجاب المزيد من الأطفال.

ووفقاً لتقرير "دايلي ميل" اللندنية يقول المقربون من إيلون ماسك إن العدد الحقيقي لأطفاله هو في الواقع "أعلى بكثير مما هو معروف للعامة"، وقد زعمت ابنته المتحولة جنسياً فيفيان الشهر الماضي أنها لا تعرف عدد إخوتها غير الأشقاء.

وأضافت فيفيان، البالغة من العمر 20 عامًا، أن ماسك يفضل أيضًا استخدام التلقيح الصناعي حتى يتمكن من اختيار جنس الطفل - وبالتالي فإن جميعهم تقريبًا من الذكور.

يختار أيضًا أسماءهم الغريبة. إلى جانب ستة أبناء (توفي أحدهم في طفولته) من زوجته الأولى، الكاتبة جاستين ويلسون، لدى ماسك ثلاثة أبناء هم: إكس إيه-شي، وإكزا دارك سايدريل، وتاو تكنو ميكانيكوس، من المغنية الكندية غرايمز (اسمها الحقيقي كلير بوشيه).

ولديه أربعة مشاريع أخرى - سترايدر، وأزور، وأركاديا، وسيلدون ليكورجوس - مع شيفون زيليس، وهو أحد كبار المديرين التنفيذيين في شركته للتكنولوجيا العصبية نيورالينك.

وكان من المفترض رسميًا أن يكون هذا هو الحال حتى شباط (فبراير)، عندما أعلنت كاتبة محافظة ومؤثرة على الإنترنت تقيم في نيويورك تدعى آشلي سانت كلير على وسائل التواصل الاجتماعي أنها أنجبت طفلها سرًا، وهو صبي يدعى رومولوس، قبل خمسة أشهر.

لجأت سانت كلير، البالغة من العمر 26 عامًا، إلى المحكمة، متهمةً ماسك برفض الخضوع لاختبار الأبوة، وطلب منها عدم ذكر اسمه في شهادة ميلاد الطفل. في وقت سابق من هذا الشهر، كشف فحص معملي أمرت به المحكمة عن احتمال بنسبة 99.9999% أن يكون ماسك هو الأب.

ينفق الملايين على اتفاقيات "صمت النساء"

هنا، وفقًا لسانت كلير، ينفق الملايين على اتفاقيات عدم الإفصاح ودفع مبالغ مالية للعديد من النساء في محاولة لإبقائهن هادئات بشأن الأطفال الذين أنجبهم.

لسوء حظ إيلون ماسك رفضت سانت كلير ذلك، بل قدمت بدلاً من ذلك رؤيةً ثاقبةً عن سعي ماسك الغريب للبحث عن شركاء محتملين للتكاثر، ومدى محاولته السيطرة عليهم. وقالت إن ماسك أخبرها أنه عازم على إنجاب "عدد كبير" من النسل للمساعدة في منع "نهاية العالم" التي تهدد العالم بانخفاض عدد سكانه.

كانت مشاركتها لآرائه حول هذه القضية، التي يُطلق عليها البعض "الميل للإنجاب"، أحد أسباب تواصلهما الأول عبر وسائل التواصل الاجتماعي. التقيا في ربيع عام 2023 بعد أن بدأ ماسك بالتحدث معها عبر منصة إكس، ودعاها لاحقًا لزيارة مقر الشركة في سان فرانسيسكو.

قالت إن العلاقة سرعان ما تحولت إلى علاقة رومانسية. في أول علاقة جنسية بينهما، قال ماسك بمرح إنه يجب عليهما "اختيار اسم" لطفلهما المستقبلي، وكان يناقش باستمرار مسألة إنجاب الأطفال، وفقًا لما ذكرته لصحيفة وول ستريت جورنال.

مدمن الانجاب

في النهاية، حملت بابنهما خلال رحلة رأس السنة إلى جزيرة سانت بارتس الكاريبية. وخلال فترة حملها، قالت إن ماسك اقترح عليها البحث عن نساء أخريات كأمهات بديلات ليتمكنا من إنجاب الأطفال بشكل أسرع. وقال إنها يجب أن تنجب عشرة أطفال.

قال في رسالة نصية اطلعت عليها الصحيفة: "للوصول إلى مستوى الفيلق قبل نهاية العالم، سنحتاج إلى الاستعانة ببدلاء". (كان الفيلق الوحدة العسكرية الأساسية في جيش روما القديمة، وكان كل منها يتألف عادةً من حوالي 5000 جندي). وهي إشارة إلى الرغبة في انجاب 5 آلاف طفل.

وتقول سانت كلير إن ماسك حثها على إنجاب طفلهما بعملية قيصرية لأنه يعتقد أنها تعظم حجم جمجمة الطفل وبالتالي حجم دماغه.

ملء الأرض بمزيد من البشر

يعتقد ماسك أن بقاء البشرية ذاته مهددٌ بتناقص عدد السكان، ويُقال إنه عزم على "ملء الأرض بمزيد من البشر ذوي الذكاء العالي". ويُعد طموحه لاستعمار المريخ بشركته الصاروخية جزءًا من هذه المهمة، إذ سيوفر ملاذًا آمنًا للبشرية عندما تُستنفد موارد الأرض، وهو أمرٌ يعتقد أنه حتمي.

إنصافًا له، الأمر لا يقتصر على الجنس فحسب. فقد زُعم أن ماسك يعرض سائله المنوي على أصدقائه ومعارفه.

قالت سانت كلير إن ماسك أخبرها أنه في عام 2023، تواصل معه "مسؤولون يابانيون" طلبوا منه التبرع بسائل منوي - "لا علاقة عاطفية ولا أي شيء، مجرد سائل منوي"، على حد قوله - لـ"امرأة بارزة". وقال إنه وافق، لكنه لم يكشف عن اسم المرأة.

وعلى الرغم من أن ماسك نفى بشدة هذه الادعاءات، فقد ورد في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أنه عرض ذات مرة التبرع بالحيوانات المنوية لزوجين التقى بهما في حفل عشاء في وادي السيليكون، وفي مرة أخرى، لنيكول شانهان، الزوجة السابقة لسيرجي برين، المؤسس المشارك لشركة غوغل.

في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وبعد شهرين من ولادة طفلهما، أرسل ماسك رسالة نصية إلى سانت كلير: "أريد أن أجعلك حاملاً مرة أخرى". وكما اعترف منذ ذلك الحين، عرض ماسك، الذي تبلغ ثروته الصافية 277 مليار جنيه إسترليني، دفع 11.3 مليون جنيه إسترليني لتغطية تكاليف منزل سانت كلير ونفقات المعيشة، بالإضافة إلى 75 ألف جنيه إسترليني شهريًا حتى يبلغ الطفل 21 عامًا.

ومع ذلك، فإن البرودة السريرية وعدم الكشف عن هوية عملية إعادة إنتاج ماسك والقيود القانونية المختلفة المرتبطة بها - ولا سيما اتفاقية عدم الإفصاح - أثارت غضب سانت كلير، التي كانت قلقة من أن طفلها قد يشعر بأنه غير شرعي.

اختبار الأبوة

أصرت أيضًا على إجراء اختبار الأبوة لأن محاكم نيويورك تشترطه قبل الموافقة على اتفاقيات نفقة الطفل. وقالت سانت كلير إنها اضطرت للتفاوض مع "وسيط" ماسك، وهو مصرفي سابق يُدعى جاريد بيرشال، المسؤول عن شؤون عائلته. وزعمت أن بيرشال طمأنها بأنه تم التفاوض على اتفاقيات سرية مماثلة مع أمهات أخريات.

وقال أيضًا إن اتفاقيات عدم الإفصاح كانت ضرورية لأنه وماسك "تعاملا مع بعض الأشخاص غير المستقرين للغاية" وأن ماسك كان "أكبر صاعق على هذا الكوكب".

وبحسب سانت كلير، حذرها بيرشال من أنه في حين أن ماسك كان "شخصًا طيب القلب وكريمًا للغاية"، إذا قامت والدة أحد أطفاله بإشراك المحامين في علاقتهما، "فإن ذلك يؤدي دائمًا إلى نتيجة أسوأ لهذه المرأة مما كانت ستكون عليه بخلاف ذلك".

أخبرها بيرشال أن "الخصوصية والسرية" تتصدران قائمة أولويات ماسك في كل جانب من جوانب حياته، مضيفةً أن المنافع تتدفق عندما "يُحسن الناس العمل". وأضاف أن رئيسه لم يكن مقتنعًا على أي حال بأنه والد طفل سانت كلير.

في الواقع، قالت سانت كلير إنها تلقت اتصالاً من امرأة أخرى دعاها ماسك لإنجاب طفل، لكنها لم ترغب في الانجرار إلى "دراما الحريم" الخاصة به.

يتواصل مع الكثير من النساء بهدف الانجاب

سانت كلير ليست المرأة الوحيدة التي تواصل معها ماسك عبر منصة X بشأن إنجاب أطفاله. فقد لفتت تيفاني فونغ، محللة العملات المشفرة، انتباهه عندما بدأت بنشر دعمها لترامب العام الماضي. كما أن إعادة ماسك نشر رسائلها لمتابعيه البالغ عددهم 219 مليونًا زاد من عدد متابعيها.

لكنها رفضته عندما أرسل لها رسالةً يُعرب فيها عن رغبته في إنجاب أطفال. ومنذ ذلك الحين، صرّحت فونغ بأنها تُفضّل أن تبقى القصة سرّية. وقد انضمت نساء أخريات إلى (الحريم) وقبلن الشروط المرتبطة به، إلى جانب الفوائد المالية الكبيرة.

التقت الكندية شارون زيليس (39 عاما)، وهي خبيرة تقنية ومستثمرة مخاطرة خريجة جامعة ييل، مع ماسك من خلال اهتمامهما المشترك بالذكاء الاصطناعي وأصبحت نجمة صاعدة في إمبراطوريته التجارية.

وقال زيليس لوالتر إيزاكسون، كاتب سيرة ماسك: "إنه يريد حقًا أن ينجب الأشخاص الأذكياء أطفالًا، لذلك شجعني على ذلك".

البيت الأبيض.. القدوم والرحيل



بعد أن كافأه ترامب على ضخه 216 مليون جنيه إسترليني في خزائن حملة الجمهوريين عام 2024، دخل ماسك البيت الأبيض متعهدًا بخفض مبلغ غير واقعي للغاية قدره تريليوني دولار (1.5 تريليون جنيه إسترليني) من الميزانية الفيدرالية. بدلًا من ذلك، تقول وزارة الطاقة الأمريكية إنها وفرت 160 مليار دولار، بينما يقول خبراء إن هذا الرقم مبالغ فيه.

في الأسبوع الماضي، وردت أنباء عن شجار بين ماسك ووزير الخزانة سكوت بيسنت أمام الرئيس داخل البيت الأبيض. كان الشجار حادًا لدرجة أن المساعدين اضطروا إلى فصلهما جسديًا.

كما دخل ماسك في خلافات مع وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير النقل شون دافي، ومستشار التجارة بيتر نافارو. وفي الشهر الماضي، أفاد شهود عيان أن دافي وزميلًا له اتهموا ماسك بشدة بـ"الكذب" في اجتماع لمجلس الوزراء بسبب محاولاته إقالة مراقبي الحركة الجوية الذين تشتد الحاجة إليهم.

اشتكى كبار المسؤولين بشكل خاص من أن ماسك يحاول دائمًا أن يكون مضحكًا ويتصرف وكأنه الشخص الأكثر ذكاءً في الغرفة، لكنه يفشل فشلاً ذريعًا في كلا الأمرين.

وقد تدخل في السياسة الأوروبية، حيث غرّد دعماً للناشط البريطاني اليميني المتشدد المسجون تومي روبنسون، وأشاد باستطلاع رأي أظهر صعود حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة.

يشكو المحللون السياسيون من أن ماسك، المُغامر الذي أضفى على الجمهوريين بريقًا، أصبح الآن ثقلًا ثقيلًا على الإدارة، مما يُفاقم الكراهية تجاهها. ومن الواضح أنه مُرهَق، ويُثبت بالمثل أنه غير مُقنع في إدارة شركته للسيارات الكهربائية، تيسلا، المصدر الرئيسي لثروته الطائلة.

وفي الأسبوع الماضي، اضطر إلى الانحناء أمام المساهمين ووعدهم بالتركيز أكثر على الأعمال التجارية بعد أن أعلنت الشركة عن انخفاض بنسبة 20% في مبيعات السيارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في غضون ذلك، انخفضت الأرباح بنسبة 71%. وألقى المحللون باللوم على الانقسام السياسي لرئيس الشركة، وهو ما وافقه عليه ماسك.