إيلاف من واشنطن: رد إيلون ماسك على آشلي سانت كلير التي زعمت أنها أنجبت طفلاً لرئيس شركتي تسلا وسبيس إكس، متهمة أغنى رجل في العالم بخفض مدفوعات دعم هذا الطفل.

ورداً على ذلك قال إيلون ماسك :"لا أعرف ما إذا كان الطفل ابني أم لا، لكنني لست ضد معرفة ذلك"، كتب ماسك على موقع X. "لا حاجة لأمر من المحكمة فيما يتلعق بالنفقات".

"على الرغم من عدم التأكد من ذلك، فقد أعطيت آشلي 2.5 مليون دولار وأرسل لها 500 ألف دولار سنويًا"، هذا ما ادعاه إيلون ماسك الإثنين.

واتهمت سانت كلير ماسك بأنه " مثل الطفل المزعج" في ردها على تغريدة ماسك، نافية استعداده لإجراء اختبار الأبوة.

وكتبت سانت كلير على X : "إيلون، طلبنا منك تأكيد الأبوة من خلال اختبار قبل ولادة طفلنا، ولكنك رفضت القيام بذلك، ولم تكن ترسل لي مالًا، بل كنت ترسل دعمًا لطفلك ظننته ضروريًا... إلى أن سحبت معظمه للحفاظ على سيطرتك ومعاقبتي لي على عصياني، لكنك في الحقيقة تعاقب ابنك فقط".

من المفارقات أن محاولتك الأخيرة في المحكمة كانت محاولة إسكاتي بينما تستخدم منصة تواصل اجتماعي تملكها حرفيًا لنشر رسائل مهينة عني وعن طفلنا للعالم أجمع. الأمر كله يتعلق بالرغبة في السيطرة لديك، والجميع يدرك ذلك، أمريكا تحتاج إليك رجلاً، أيها الطفل العنيد."

باعت سيارتها من أجل الانفاق على ابنها

وجاءت تغريدة ماسك ردًا على مقطع فيديو لسانت كلير وهي تبيع سيارتها تيسلا ردًا على التخفيضات المزعومة من جانب الملياردير على نفقة الطفل البالغ من العمر 6 أشهر.

وقالت سانت كلير لمصوري الباباراتزي بينما كانت سيارتها الكهربائية تُجهز: "أبيعها لأنني بحاجة إلى تعويض التخفيض البالغ 60% الذي فرضه إيلون على نفقة ابننا".

وطالبت سانت كلير (26 عاما) الشهر الماضي بأن يخضع ماسك (53 عاما) لاختبار جيني لتحديد ما إذا كان هو والد طفلها في دعوى أبوة رفعتها بعد أسبوعين من إعلانها الصادم على موقع X.

وتزعم عريضة الأبوة، التي تم رفعها إلى المحكمة العليا في مانهاتن، أن آشلي رئيس سبيس إكس وتيسلا أنجبا الطفل خلال رحلة إلى سانت بارتس في كانون الثاني (يناير) 2024.

وتتضمن الصورة ماسك وهو يحمل الطفل، الذي تزعم سانت كلير أن مسؤول إدارة ترامب رآه في ثلاث مناسبات.

وعندما سلمت سانت كلير سيارة تيسلا موديل S التي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار إلى وكالة مبيعات سيارات، سُئلت عما إذا كانت تخفيضات ماسك المزعومة لدعم الأطفال "انتقامية". فقالت رداً على ذلك :"حسنًا، هذه هي طريقته في العمل، عندما تتحدث النساء".

أمرها بالسرية.. ثم عاقبها!

وقالت سانت كلير لصحيفة "ذا بوست" الشهر الماضي إن علاقتها الرومانسية المزعومة مع ماسك ازدهرت بعد أن أجرت مقابلة معه في عام 2023 لصالح موقع "بابيلون بي"، وهو موقع إخباري ساخر محافظ حيث كانت تعمل في ذلك الوقت.

ومع ذلك، تزعم سانت كلير أنه بعد أن أصبحت حاملاً، قيل لها أن تبقي الأمر سراً، وقالت إنها شعرت "بالعزلة التامة" أثناء حملها.

منذ أن أعلنت سانت كلير أنها والدة طفل أبوه هو إيلون ماسك، بدأ أنصار حركة "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" في التشكيك في التزاماتها المحافظة، واتهمها البعض بالتفاخر بقربها من قطب التكنولوجيا .

واتهم العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي سانت كلير بمحاولة استخراج الأموال من ماسك بعد انتشار تعليقاتها خلال بيع تيسلا.

قالت لورا لومر، وهي ناشطة يمينية مؤيدة لترامب، عن سانت كلير في إكس : "باحثة عن الذهب ومُضللة محترفة".



