إيلاف من نيويورك: قالت المؤثرة والكاتبة الأميركية آشلي سانت كلير البالغة 31 عاماً، إنها أنجبت طفلا من رجل الأعمال الأميركي ورئيس إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE) الأميركية إيلون ماسك، في إعلان علني صادم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزعمت في منشور على منصة "X" ليلة الجمعة أنها وإيلون ماسك لديهما طفل يبلغ من العمر 5 أشهر، وتسبب ما نشرته في ضجة هائلة تحيط بإيلون ماسك الذي يراه البعض "ثاني أهم رجل في العالم" في إشارة إلى علاقته القوية للغاية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يطلق يده في كثير من الملفات المهمة.

وكتبت: "قبل خمسة أشهر، رحبت بمولود جديد خرج إلى النور. إيلون ماسك هو الأب"، هذا ما جاء في بيانها، الذي حمل عنوان "Alea lacta est"، وهو مصطلح لاتيني يعني "النرد قد أُلقي".

وأضافت سانت كلير: "لم أفصح عن هذا من قبل لحماية خصوصية طفلنا وسلامته، ولكن في الأيام الأخيرة أصبح من الواضح أن وسائل الإعلام الشعبية تنوي القيام بذلك، بغض النظر عن الضرر الذي قد يسببه". وفقاً لما نشرته صحيفة "نيويورك بوست".

أريد حماية طفلي وتوفير الخصوصية له

وتابعت: "أعتزم السماح لطفلنا بالنمو في بيئة طبيعية وآمنة. ولهذا السبب، أطلب من وسائل الإعلام احترام خصوصية طفلنا، والامتناع عن التقارير التطفلية".

من جهته، لم يعترف ماسك بادعاء سانت كلير، وتواصلت صحيفة "نيويورك بوست" مع محاميه للتأكد مما تزعم.

ونشر رئيس "DOGE"، الذي يتابع سانت كلير على المنصة، حول مواضيع أخرى من مواضيع الساعة عدة مرات تلت إعلانها المفاجئ.

وفي تغريدة لاحقة بعد ثلاث ساعات، شكرت سانت كلير المؤيدين وقالت إنها ستسجل خروجها من المنصة.

وكتبت: "بكل صدق، أقدر الكلمات اللطيفة. أتمنى لو لم أكن أشعر بالحاجة إلى الإدلاء بهذا البيان. يجب أن يكون الأطفال محظورين على الصحافيين".

وأكملت: "سأقضي وقتا مع عائلتي وسأتوقف عن استخدام الإنترنت لفترة".

الطفل الثالث عشر

وإذا تم تأكيد ذلك، فسيكون هذا هو الطفل الثالث عشر لماسك من 4 نساء مختلفات.

ويتشارك مؤسس شركة "تسلا" في جنوب إفريقيا 5 أطفال مع زوجته الأولى جوستين ويلسون وهم: أولا التوأمان فيفيان وغريفين، ثم الثلاثة التوائم كاي وساكسون وديميان.

ولنجمة البوب ​​غرايمز من ماسك 3 أطفال، بما في ذلك الطفل الصغير "إكس"، الذي شوهد مع والده في البيت الأبيض، والفتاة "إكسا دارك سيدريل" والصبي "تكنو ميكانيكوس".

كما أن لماسك مع المديرة التنفيذية لشركة "نيورالينك شيفون زيليس" توأما هما سترايدر وأزور، وكانت هذه العائلة حاضرة بأكملها في اجتماع يوم الخميس مع رئيس الوزراء الهندي مودي.

وشوهدت سانت كلير في مباراة نيويورك نيكس يوم الأربعاء في ماديسون سكوير غاردن مرتدية ملابس من بالنسياغا من الرأس إلى القدمين، وفقا لما قاله المطلعون لصحيفة "نيويورك بوست".

وأنهت مؤخرا فترة "جفاف" استمرت 40 أسبوعا على "إنستغرام"، حيث شاركت صورة لها في حفل تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 20 كانون الثاني (يناير).



