إيلاف من واشنطن: هاجم رئيس مكتب كفاءة الحكومة الأمريكية إيلون ماسك حكومة بايدن، متهما إياها بإنفاقها ملايين الدولارات على تمويل وكالة "رويترز" مقابل "خداع اجتماعي هائل" (خداع المجتمع) وفق تعبيره.

وكتب ماسك عبر منشور في منصة "X": "لقد دفعت الحكومة الأمريكية لرويترز ملايين الدولارات مقابل خداع اجتماعي كبير (خداع الجمهور)وهذا هو حرفيا ما ورد في أمر الشراء!"

وجاء رده على منشور يفيد بأن الوكالة تلقت 9 ملايين دولار من البنتاغون بين عامي 2018 و2022 لبرنامج "هندسة اجتماعية واسعة النطاق".

وخصصت وزارة الدفاع الأمريكية الأموال تحت بند الإنفاق على "الدفاع السيبراني".

وفي وقت سابق، طالب ماسك الحكومة "بإلغاء وكالات بأكملها" ضمن جهوده للترشيد، وإعادة هيكلة أولويات الإنفاق الحكومي.

