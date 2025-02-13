إيلاف من ميونيخ: فادت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، أن سيارة دهست مجموعة من الأشخاص في مدينة ميونيخ، مما أسفر عن عدة إصابات.

فيما ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن 15 شخصا أصيبوا في الواقعة.

وأكدت الشرطة الألمانية أنها "انتشرت بقوات كبيرة"في موقع الحادث لضمان السيطرة على الوضع، داعية الجمور إلى "تجنب القدوم إلى المنطقة" نظرًا لوجود "اضطرابات مرورية"، وذلك للسماح لفرق الطوارئ بالعمل دون عوائق.

وقالت الشرطة على موقع التواصل إكس إنها تمكنت من احتجاز السائق ولا تعتقد أنه يشكل أي تهديد آخر.

وأوضح البيان أن " لاتزال التحقيقات جارية"، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل فور توفرها.

ومن المقرر أن يبدأ مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الجمعة ومن المقرر أن يصل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق من يوم الخميس.

حادث دهس

يذكر أن ألمانيا شهدت حادث دهس في ديسمبر الماضي، أسفر عن سقوط 5 قتلى فيما أصيب أكثر من 200، حيث اصطدمت سيارة بحشد لمسافة 400 متر على الأقل في سوق عيد الميلاد.

وكان المنفذ يقود سيارة دفع رباعي سوداء اخترقت حواجز أمنية، ثم أكمل القيادة بشكل متعرج داخل السوق.

أتت هذه العملية بعد 8 سنوات على هجوم مماثل استهدف سوقاً لعيد الميلاد في برلين.