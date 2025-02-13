إيلاف من لندن: مع استمرار دونالد ترامب في انتهاك القانون، فإن خط الدفاع الأخير للولايات المتحدة هو المحاكم الفيدرالية، لكن القصة الكبرى هنا (والتي لم تحظ بالقدر الكافي من الاهتمام الذي تستحقه) هي أن نظام دونالد ترامب- جيه دي فانس- إيلون ماسك يتجاهل المحاكم والقانون بصورة واضحة.

هذا ما كتبه عبر صفحات الغارديان روبرت رايش، وزير العمل الأميركي الأسبق، وأستاذ السياسة العامة في جامعة كاليفورنيا.

وأكمل رايش :"أعلن جيه دي فانس يوم الأحد أن "القضاة غير مسموح لهم بالسيطرة على السلطة الشرعية للسلطة التنفيذية، هذا أمر جنوني. ففي نظامنا الحكومي، يعود الأمر إلى المحاكم لتحديد ما إذا كان الرئيس يستخدم سلطته "بشكل مشروع".

ولنتأمل هنا قرار ترامب بتجميد كل الإنفاق الفيدرالي. فالمادة الأولى، القسم الثامن من الدستور تمنح الكونغرس سلطة تخصيص الأموال، وليس الرئيس.

حتى الآن، أمر قاضيان فيدراليان بوقف تجميد ترامب للإنفاق، في انتظار جلسات استماع كاملة بشأن الدعاوى القضائية. لكن ترامب يتجاهل قرارات المحكمة هذه ويستمر في تجميد الأموال التي خصصها الكونغرس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات إن التجميد سيستمر على الرغم من أن مكتب الإدارة والميزانية التابع لترامب سحب المذكرة التنفيذية لذلك.

أمر القاضي الفيدرالي جون إل ماكونيل جونيور، إدارة ترامب بالامتثال لما أسماه "النص الواضح" لمرسوم أصدره الشهر الماضي للإفراج عن مليارات الدولارات من المنح الفيدرالية.

لأول مرة.. قاض يتهم البيت الأبيض بمخالفة أمر قضائي

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها قاض بشكل صريح أن البيت الأبيض في عهد ترامب يخالف أمرا قضائيا.

وفي الأسبوع الماضي، وبخ قاضي المحكمة الجزئية الأميركية لورين علي خان مكتب الإدارة والميزانية لتجاهله أمرا مماثلا:

ويبدو أن مكتب الإدارة والميزانية سعى إلى التغلب على عقبة فرضها القضاء دون أن يوقف فعلياً السلوك المتنازع عليه. ولا تستطيع المحكمة أن تفكر في أشياء أكثر خداعاً من هذا.

في يوم السبت، منع قاضي المحكمة الجزئية الفيدرالية بول أ. إنجلماير مؤقتًا موظفي إيلون ماسك الشباب من الوصول إلى أنظمة الدفع والبيانات التابعة للخزانة، ووجد أن هناك خطرًا و"ضرر لا يمكن إصلاحه".

وأمر القاضي أي شخص مُنح حق الوصول إلى الأنظمة منذ 20 كانون الثاني (يناير) بتدمير أي نسخة من المواد التي تم تنزيلها" منها.

حق المواطنة عند الولادة

وقد عرقل قاضٍ فيدرالي آخر، وهو جون كوهينور، الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بتعديل حق المواطنة عند الولادة، ووصفه بأنه "غير دستوري بشكل واضح". ولم يتردد القاضي في توجيه انتقادات لاذعة، وقال :"لقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن سيادة القانون بالنسبة لرئيسنا ليست سوى عائق أمام تحقيق أهدافه السياسية. فسيادة القانون، في نظره، شيء يمكن تجاوزه أو تجاهله ببساطة، سواء كان ذلك لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية".

الملاذ الآمن

في هذه الأثناء، تتحدى العديد من المدن والمقاطعات "الملاذ الآمن" في دعوى قضائية رفعت يوم الجمعة الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بسحب الأموال الفيدرالية من الأماكن التي ترفض المساعدة في تنفيذ أجندته المتعلقة بالهجرة وتهديد وزارة العدل بمقاضاة أي ولاية قضائية ترفض الامتثال.

ويسعى المدعون إلى "التحقق من هذا الإساءة لاستخدام السلطة" من خلال مطالبة المحاكم بإعلان تصرفات نظام ترامب غير قانونية ومنع إنفاذها.

من الواضح أن القانون في صف المدعي. فقد قضت المحكمة العليا مراراً وتكراراً بأن الحكومة الفيدرالية لا تستطيع إجبار المدن والولايات على تبني القوانين أو فرض الأوامر الفيدرالية.

لكن ترامب لا يتزحزح عن موقفه.

وعلى مدى الأشهر المقبلة، سيتم استئناف هذه القضايا الفيدرالية وعشرات القضايا الأخرى أمام المحكمة العليا ــ إما من جانب المدعين الذين يزعمون أن ترامب يتجاهل قرارات المحكمة الأدنى، أو من جانب وزارة العدل التابعة لترامب التي تستأنف هذه القرارات.

ما الحل إذا تجاهل المحكمة العليا؟

إن لديك كل الأسباب التي تجعلك تشك في الأغلبية الحالية في المحكمة العليا. ولكن القضايا التي ذكرتها للتو، إلى جانب العديد من القضايا الأخرى، تستند إلى سوابق المحكمة العليا ذاتها التي تقول إن ترامب لا يستطيع قانونيا أن يفعل ما يفعله.

الرهان هو أن المحكمة العليا سوف تحكم ضد ترامب، وكل هذا يثير سؤالا أخيرا غاية في الخطورة: ماذا لو تجاهل نظام ترامب المحكمة العليا تماما كما تجاهل المحاكم الأدنى؟

في تقريره الصادر في نهاية العام 2024 بشأن القضاء الفيدرالي، توقع رئيس المحكمة العليا جون روبرتس هذا الاحتمال، مشيرا إلى أن استقلال القضاء "سيتعرض للتقويض ما لم تكن الفروع الأخرى للحكومة حازمة في مسؤوليتها عن إنفاذ قرارات المحكمة".

على مدى السنوات القليلة الماضية ... أثار المسؤولون المنتخبون من مختلف الأطياف السياسية شبح تجاهل علني لأحكام المحكمة الفيدرالية. ولابد من رفض هذه الاقتراحات الخطيرة، مهما كانت متفرقة، رفضاً قاطعاً.

حوار صادم لنائب الرئيس

وفي حوار يوضح طبيعة المرحلة الحالية في تاريخ أميركا يقول فانس، وهو نائب ترامب: "يتعين على الرئيس أن يكون قادراً على إدارة الحكومة بالطريقة التي يعتقد أنه ينبغي له أن يفعلها. وهذه هي الطريقة التي يعمل بها الدستور. وقد أحبطت هذه الطريقة كثيراً بسبب الطريقة التي عملت بها بيروقراطيتنا على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية".

ويرد عليه ستيفانوبولوس: "الدستور ينص أيضًا على أن الرئيس يجب أن يلتزم بالأحكام الشرعية للمحكمة العليا، أليس كذلك؟"

فانس: "ينص الدستور على أن المحكمة العليا يمكنها إصدار أحكام، ولكن إذا قالت المحكمة العليا - وأرجو ألا تفعل ذلك - إن رئيس الولايات المتحدة لا يمكنه إقالة جنرال، فسيكون هذا حكماً غير شرعي، ويجب أن يتمتع الرئيس بامتياز المادة الثانية بموجب الدستور لإدارة الجيش كما يراه مناسباً.

عزله ليس ممكناً

بعبارة أخرى، إذا حكمت المحكمة العليا في الولايات المتحدة ضد ترامب في قضية مهمة، فهناك فرصة كبيرة لأن يتجاهلها نظام "دونالد ترامب- جيه دي فانس-إيلون ماسك".

ولكن ماذا إذن؟ إن عزل الرئيس ليس ممكنا لأن الجمهوريين يديرون مجلسي الكونغرس ولا يتمتعون بالنزاهة أو الاستقلالية.

واختصاراً.. إذا تجاهل ترامب المحكمة العليا، يمكننا حينها أن نطرح هذا السؤال :"هل هذه هي نهاية القانون؟".