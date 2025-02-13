إيلاف من القاهرة: بالنظر إلى شهرته العالمية الكاسحة، ووجود ما يقرب من 400 مليون متابع له عبر منصاته بالسوشيال ميديا، وخاصة يوتيوب، فإنه كان يتوجب على الحكومة المصرية أن تدفع لليوتيوبر الأميركي الشهير مستر بيست لتصوير تفاصيل وأسرار الأهرامات، ولكن ما حدث أنه دفع ما يقرب من مليون دولار، لكي يتم السماح له بدخول الأماكن المغلقة في الأهرامات، والكشف عن بعض أسرار الفراعنة، مما جعله يحقق نسبة مشاهدات قياسية في أقل فترة زمنية ممكنة.

وكشف عالم الآثار المصري زاهي حواس عن المبلغ الذي تم دفعه لتصوير فيلم اليوتيوبر الأميركي الشهير مستر بيست داخل أهرامات الجيزة، والذي حقق حتى الآن 90 مليون مشاهدة عبر قناته باليوتيوب.

وأكد عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس أن فيلم اليوتيوبر الشهير الذي تم تصويره داخل أهرامات الجيزة، حقق مشاهدات قياسية، وتأثير عالمي مذهل، ومن المتوقع أن يصل عدد المشاهدات إلى 400 مليون خلال الفترة المقبلة.

وفي لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أشار حواس إلى أنه قدم أدلة قاطعة تثبت أن المصريين القدماء هم من بنوا الأهرامات، مؤكدا أن هذا الفيديو ساهم بشكل كبير في نشر هذه الحقيقة عالميا.

اليوتيوبر الشهير يواجه الخطر لانجاز مهمته

وتحدث حواس عن المخاطر التي واجهها أثناء التصوير، حيث أوضح أن صعود الهرم أو الدخول إلى الحجرات الداخلية يشكل خطورة كبيرة على الحياة. كما أكد أن التصوير تم خارج ساعات العمل الرسمية، وتم دفع رسوم إضافية وفقا للقوانين المعمول بها، مشددا على عدم حصوله أو فريق التصوير على أي امتيازات خاصة.

وكشف حواس عن الإعلان لأول مرة عن اكتشاف الحجرة الرابعة والخامسة لعمال بناء الأهرامات، بالإضافة إلى تصوير مستر بيست وهو يغوص في أعماق مقبرة الإله أوزوريس.

وأشار إلى وجود رسوم خاصة لدخول الحجرات الخمسة داخل الأهرامات، حيث بلغت التكلفة الإجمالية حوالي 300 ألف دولار لوزارة الآثار و500 ألف دولار لمدينة الإنتاج الإعلامي، وقد تصل التكلفة الإجمالية إلى مليون دولار.

واختتم حواس حديثه بالإشادة بالفيديو الذي نشره مستر بيست، معتبرا إياه دعاية قوية وغير مسبوقة للأهرامات وأبو الهول، مما يساهم في جذب الانتباه العالمي لهذه المعالم التاريخية الفريدة.