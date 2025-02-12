إيلاف من القاهرة: تذيلت دول عربية التصنيف العالمي لمؤشر الفساد للعام 2024، والذي نشرته المنظمة العالمية لمحاربة الفساد "ترانسبرانسي" الثلاثاء.

وجاءت خمس بلدان عربية هي الصومال وسوريا واليمن وليبيا والسودان ضمن الدول العشر الأخيرة في الترتيب العالمي لمؤشر الفساد.

وكشفت "ترانسبرانسي" في تقريرها السنوي أن الفساد "لا يزال يمثل مشكلة خطيرة في جميع أنحاء العالم"، لكنه أشار أيضا إلى تحسن في بعض البلدان.

ويصنف المؤشر 180 دولة حول العالم بناء على مستويات الفساد في القطاع العام وفقا لمؤشرات عدة، بينها الشفافية والمساءلة وإنفاذ القانون والقضاء، وغيرها من المعايير، ويتم منح كل دولة درجة من 0 (شديدة الفساد) إلى 100 (لا تشهد فسادا).

وفي حين نجحت 32 دولة في تقليل مستويات الفساد بشكل كبير منذ عام 2012، قال التقرير إنه "لا يزال هناك الكثير من العمل المطلوب"، كاشفا أن 148 دولة "بقيت على حالها أو ازدادت سوءًا خلال الفترة نفسها".

كما ظل المتوسط العالمي عند 43 دون تغيير لسنوات، في حين أن أكثر من ثلثي الدول تسجل أقل من 50 نقطة.

الدول العربية في مؤشر الفساد

جاءت الصومال في الرتبة 179 عالميا بمعدل 9 نقط من أصل 100، مسجلة تراجعًا بنقطتين عن عام 2023. كما حلت سوريا في الرتبة 177 حاصلة على 12 نقطة فقط، متراجعة بدرجة واحدة. أما اليمن وليبيا، فقد حلا معًا في الرتبة 173 بمعدل 13/100، حيث فقد اليمن 3 نقاط، فيما خسرت ليبيا 5 نقاط.

وسجل السودان تراجعا بمعدل 5 نقاط ليصل إلى 15 نقطة في الرتبة 170، بينما جاء لبنان في الرتبة 154 بمعدل 22 من أصل 100 نقطة، متراجعًا بنقطتين. وفي المقابل، سجل العراق تحسنًا بثلاث درجات ليسجل 26 نقطة ويحتل بذلك الرتبة 140 عالميًا.

أما موريتانيا ومصر فقد احتلتا الرتبة 130 عالميًا بمعدل 30/100، مع عدم تسجيل تنقيط موريتانيا أي تغيير، بينما تراجعت مصر بمقدار 5 نقاط. وسجلت جيبوتي تحسنا طفيفا بنقطة واحدة لتصل إلى 31 نقطة في الرتبة 127.

وبشأن بقية البلدان المغاربية، حلت الجزائر في الرتبة 107 بمعدل 24/100، متراجعة بنقطتين، بينما جاء المغرب في الرتبة 99 بمعدل 37/100، متراجعًا بنقطة واحدة. كما سجلت تونس تراجعًا مماثلًا بنقطة واحدة لتصل إلى 39/100 في الرتبة 92.

الدول الخليجية.. تحسن الترتيب

حافظت الكويت على مستواها السابق عند 46 نقطة من أصل 100 في الرتبة 65 عالميًا، بينما تحسن الأردن بمقدار 3 نقاط ليصل إلى 49 في الرتبة 59، وسجلت البحرين تحسنًا ملحوظًا بمقدار 11 نقطة لتصل إلى معدل 53 في الرتبة 53، فيما كانت عمان الأفضل أداءً بين الدول العربية بتحسن 12 نقطة لتصل إلى 55 في الرتبة 40.

كما حققت السعودية ارتفاعًا ملحوظًا بمقدار 7 نقاط لتصل إلى معدل 59/100، لتتساوى في الرتبة 38 مع قطر، التي سجلت زيادة بنقطة واحدة، وحافظت الإمارات على موقعها عند 68/100 في الرتبة 23 عالميًا، لتظل الأفضل بين الدول العربية.

الدنمارك في الصدارة

تصدرت الدنمارك المؤشر للعام 2024 بمعدل 90/100، دون تغيير عن العام الماضي. أما الولايات المتحدة، فقد سجلت تراجعًا بمقدار 4 نقاط إلى 65/100 في الرتبة 28 عالميًا. في حين تحسن تصنيف إسرائيل بمقدار نقطتين لتصل إلى 64/100 في الرتبة 30.

ولم تتمكن الصين من التقدم سوى بنقطة لتصل إلى 43/100 في الرتبة 76 عالميًا.بينما تراجعت إيران إلى الرتبة 151 دون أن يتخطى تنقيطها 23 من أصل 100، ببخسارة نقطة واحدة مقارنة بعام 2023.ومن البلدان التي سجلت تراجعها في التصنيف الجديد روسيا التي حلت في الرتبة 154بمعدل لم يتجاوز 22 نقطة، متراجعة بأربع نقط عن العام 2023.