إيلاف من موسكو: أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أجريا محادثة هاتفية استمرت قرابة الساعة ونصف الساعة.

وقال بيسكوف: "ناقش الرئيسان مسألة تبادل المواطنين الروس والأميركيين عبر الهاتف. وأكد ترامب لبوتين أن الولايات المتحدة ستنفذ كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن تبادل المواطنين الروس والأميركيين".

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن الزعيمين ناقشا أيضا الوضع في أوكرانيا.

من ناحيته كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه ونظيره الروسي فلاديمير بوتن اتفقا على بدء محادثات "فورا" لإنهاء حرب موسكو في أوكرانيا.

"لقد أجريت للتو مكالمة هاتفية طويلة ومثمرة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن. وكتب ترامب على موقع Truth Social: "ناقشنا أوكرانيا والشرق الأوسط والطاقة والذكاء الاصطناعي وقوة الدولار ومواضيع أخرى مختلفة".

وقال الرئيس لصحيفة واشنطن بوست سابقاً، إنه أجرى مناقشات مع بوتن، لكنه لم يكشف عن مواضيع المحادثة.

وقال ترامب إنه سيتصل بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "لإبلاغه بالمحادثة" مع بوتن.

جاءت المحادثة يوم الأربعاء بعد أن تفاوض ترامب على تبادل سجناء مع روسيا لإطلاق سراح الأستاذ الأمريكي مارك فوجل مقابل زعيم موقع العملات المشفرة الروسي ألكسندر فينيك ، الذي أقر العام الماضي بالذنب في تهم فيدرالية تتعلق بالتآمر لغسل الأموال.