إيلاف من دمشق: تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع، الآراء بشأن الأوضاع في سوريا في مكالمة هاتفية هي الأولى منذ تولي الشرع رئاسة سوريا، حسبما أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء.

وقال الكرملين إن بوتين أكد استعداد روسيا الدائم للمساعدة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية لسكانها.

وأشار البيان إلى أن القادة ناقشوا عدة قضايا ملحة تتعلق بالتعاون العملي في المجالات التجارية والاقتصادية والتعليمية وغيرها، مع الأخذ في الاعتبار المحادثات الأخيرة في دمشق التي أجراها الوفد الروسي المشترك بين الوزارات في دمشق.

وقال البيان: "تمنى فلاديمير بوتين النجاح لأحمد الشرع في معالجة المهام التي تواجه القيادة الجديدة للبلاد لصالح الشعب السوري، الذي تربطه بروسيا علاقات صداقة وتعاون مفيد متبادل على مر التاريخ".

وأضاف الكرملين: "تم الاتفاق على مواصلة هذا النوع من الاتصالات المفيدة لوضع أجندة واسعة لتطوير التعاون الثنائي. وكانت المحادثة الهاتفية بين القائدين بناءة وعملية وثرية بالمحتوى".

الجدير ذكره أن هذه أول محادثة هاتفية بين بوتين وأحمد الشرع، ومع ذلك، فقد سبق للزعيم السوري الجديد أن تواصل مع الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

وأجرى ميخائيل بوغدانوف برفقة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف ووفد حكومي روسي في يناير الماضي، أول زيارة لدمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وقد أكد الجانب الروسي على دعمه الثابت لوحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وسلامتها الإقليمية وسيادتها على كامل أراضيها، وأعرب عن استعداده لمد يد العون للشعب السوري وتقديم المساعدة اللازمة في إعادة إعمار البلاد بعد الأزمة.