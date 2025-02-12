إيلاف من لندن: قالت وزارة الداخلية البريطانية إن المهاجرين الذين يصلون بشكل غير قانوني في قوارب صغيرة وشاحنات سيتم رفض منحهم الجنسية البريطانية.

وتنطبق الإرشادات على أولئك الذين وصلوا بالفعل وأي وافدين في المستقبل، حيث كان على اللاجئين القادمين سابقًا على متن قوارب صغيرة الانتظار لمدة 10 سنوات قبل النظر في منحهم الجنسية.

وتنص إرشادات وزارة الداخلية البريطانية الجديدة على أن المهاجرين الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة أو مختبئين في شاحنات سيتم رفض منحهم الجنسية البريطانية.

تغيير الارشادات

وتم تغيير إرشادات "حسن السيرة والسلوك" لموظفي الهجرة لتقول إن الأشخاص الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني "بعد القيام برحلة خطيرة، سيتم رفض منحهم الجنسية عادةً" اعتبارًا من 10 فبراير، بغض النظر عن وقت وصولهم".

وتقول الإرشادات إن الرحلة الخطيرة تشمل "ولكن لا تقتصر على السفر بقارب صغير أو مختبئين في مركبة أو وسيلة نقل أخرى". وتوضح الإرشادات أن هذا لا يشمل الوصول كمسافر على متن شركة طيران تجارية.

وفي السابق، كان على اللاجئين الذين وصلوا بطرق غير نظامية الانتظار لمدة 10 سنوات قبل النظر في منحهم الجنسية.

وقالت وزارة الداخلية إن التغيير "يعزز بشكل أكبر" التدابير لتوضيح أنه سيتم رفض منح الجنسية البريطانية لأي شخص يدخل المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.

وارتفع عدد الأشخاص الذين يصلون في قوارب صغيرة بنحو الثلث منذ تولي حزب العمال منصبه، حيث وصل ما يقرب من 25000 شخص بين 4 يوليو 2024 و6 فبراير 2025 - بنسبة 28٪ أعلى من نفس التواريخ في العام السابق.

وهو أيضًا ثاني أعلى رقم منذ بدء التسجيل في عام 2018.

أدان بعض نواب حزب العمال ومجلس اللاجئين أحدث الإرشادات لأنهم يقولون إنها تعني أن اللاجئين يمكنهم العيش في المملكة المتحدة ولكن لن يُسمح لهم بالحصول على مكان في المجتمع.

وقالت النائبة العمالية ستيلا كريسي على X إن الإرشادات "يجب تغييرها في أسرع وقت ممكن". وكتبت: "إذا منحنا شخصًا وضع اللاجئ، فلا يمكن أن يكون من الصواب رفض منحه الطريق ليصبح مواطنًا بريطانيًا".

وقالت: "أن نقول إنه يمكن أن يكون له منزل في بلدنا، ولكن لا مكان له في مجتمعنا وأن يكون من الدرجة الثانية إلى الأبد".

تعارض مع المنطق

وقال مجلس اللاجئين إن هذا التغيير "يتعارض مع المنطق" وأضاف أن الجمهور البريطاني يريد من اللاجئين في المملكة المتحدة "الاندماج والمساهمة في مجتمعاتهم الجديدة، لذا فليس من المنطقي أن تقيم الحكومة المزيد من الحواجز".

وقال إنفر سولومون، الرئيس التنفيذي للمنظمة غير الحكومية: "نحث الوزراء على إعادة النظر بشكل عاجل".

وعلى صلة، قال متحدث باسم وزارة الداخلية: "هناك بالفعل قواعد يمكن أن تمنع الوافدين بشكل غير قانوني من الحصول على الجنسية".

وأضاف: "إن هذه التوجيهات السياسية تعزز بشكل أكبر التدابير لتوضيح أن أي شخص يدخل المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، بما في ذلك الوافدين بالقوارب الصغيرة، يواجه رفض طلب الحصول على الجنسية البريطانية."

سحق عصابات المهربين

وكان بيان حزب العمال الانتخابي وعد "بسحق العصابات"، حيث أنشأت الحكومة قيادة أمن الحدود وقدمت سلطات جديدة للسلطات لمنع مهربي البشر من السفر، ووقف استخدام الهاتف المحمول وإغلاق الحسابات المصرفية".

في يوم الاثنين، تم تمرير القراءة الثانية لمشروع قانون الحدود والأمن واللجوء والهجرة الحكومي بأغلبية ساحقة.

يلغي مشروع القانون رسميًا خطة المحافظين لإرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا ويوفر الدعم القانوني لتعزيز سلطات الشرطة ضد مهربي البشر.

لم يستجب المحافظون بعد للتوجيهات الجديدة، لكن زعيمة الحزب كيمي بادينوتش قالت الأسبوع الماضي إنها ستشدد قواعد الجنسية لجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمهاجرين الجدد حتى يتمكنوا من الاستقرار بشكل دائم في المملكة المتحدة.