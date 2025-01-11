إيلاف من لندن: مع إطلاق الحكومة البريطانية لنظام عقوبات "الأول من نوعه في العالم" لاستهداف مهربي البشر، لقي مهاجر سوري حتفه دهسا أثناء محاولته عبور القناة الإنجليزية من فرنسا على متن قارب صغير.

وهذه أول حالة وفاة مؤكدة لشخص يحاول عبور القناة الإنجليزية في قارب صغير في العام 2025، وتأتي في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى إحداث تأثير على عصابات تهريب البشر.

وقال مسؤول "الليلة الماضية، حاول 30 مهاجرا النزول إلى الماء على الشاطئ في سانغات"، الفرنسية على الجانب الشمالي للقنال الإنجليزي، مضيفا أن القارب تسرب فنزلوا جميعا.

وأضاف المسؤول: صيب الرجل، الذي كان في العشرينات من عمره، بسكتة قلبية. وقال المسؤولون إنه "ربما" مات دهسا. وهذه أول حالة وفاة لمهاجر تبلغ عنها السلطات في عام 2025.

وأكد متحدث باسم الحكومة البريطانية الوفاة، التي قالت إنها حدثت "على الساحل الفرنسي".

مخاطر رهيبة

وأضاف: "إن هذه المأساة الأخيرة تؤكد على المخاطر الرهيبة التي تشكلها عمليات عبور القوارب الصغيرة، ونحن نواصل بذل كل ما في وسعنا لمنعها.

وقال المتحدث: إن هؤلاء المجرمين يهتمون فقط بالربح، وليس بالأرواح التي يعرضونها للخطر، وهذا هو السبب في أنهم يحشرون أعدادًا متزايدة من الناس في قوارب واهية وخطيرة بشكل متزايد.

وقالت الحكومة إنها ستقدم نظام عقوبات "الأول من نوعه في العالم" لاستهداف مهربي البشر، كجزء من خطة حزب العمال للحد من أعداد الأشخاص الذين يخاطرون بحياتهم لعبور القناة الإنجليزية.

وفي السنوات الأخيرة، ارتفع عدد الأشخاص الذين يقومون بهذه الرحلة الخطيرة، مع تكديس المزيد والمزيد من الأشخاص على متن قوارب مطاطية.