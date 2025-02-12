إيلاف من أنقرة: تتوالى التصريحات بشأن قطاع غزة على مدى الأيام والساعات الماضية، في ظل اتفاق هش لوقف إطلاق النار قد ينهار في أية لحظة، وضغط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تنفيذ خطته الجدلية التي تطالب بتهجير أهل القطاع، وسط رفض وتنديد عربي وعالمي للفكرة.

وفي خضم التصريحات التي تظهر هنا وهناك، أطل رئيس "حزب المستقبل" المعارض في تركيا أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء ووزير الخارجية التركي الأسبق، اليوم الأربعاء، بتصريحات مثيرة أثارت جدلا واسعا، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

فخلال كلمة ألقاها في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب "طريق جديد"، أكد داود أوغلو في تصريحات جريئة على ضرورة إعادة ربط قطاع غزة بالجمهورية التركية كمنطقة تتمتع بالحكم الذاتي.

غزة في التاريخ العثماني

وبحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام التركية، شدد داود أوغلو على أن الجمهورية التركية تمثل الامتداد الشرعي للدولة العثمانية، معتبرا أن سكان غزة هم "رفاق ومواطنون طبيعيون" بتاريخهم المشترك مع تركيا، بحسب تعبيره.

وقال رئيس "حزب المستقبل" المعارض: "يجب على شعب غزة إجراء استفتاء شعبي عام ليكونوا مرتبطين بالجمهورية التركية كمنطقة تتمتع بالحكم الذاتي، حتى يتم إنشاء دولة فلسطين".

خطط ترامب بشأن غزة

وانتقد داود أوغلو تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول شراء أو امتلاك غزة، مشيرا إلى أن ترامب لا يريد القطاع بمساحته الإجمالية البالغة 309 كيلومترات مربعة، بل يستهدف "فتحة البحر" بين قبرص ومصر، حيث توجد حقول غاز طبيعي، مؤكداً أن "هذه الحقول هي حق مشروع للفلسطينيين"، محذرا من المخطط الأميركي الإسرائيلي للاستيلاء عليها.

الإرث العثماني

وتطرق داود أوغلو للإرث العثماني، قائلاً إن الدولة العثمانية كانت آخر دولة شرعية حكمت غزة قبل الانتداب البريطاني، مشددا على أن "الفلسطينيين ما زالوا يحملون الهوية العثمانية في وجدانهم وتاريخهم".

وأشار إلى أن تركيا، باعتبارها الوريث الشرعي للدولة العثمانية، يجب أن تلعب دورا محوريا في حماية حقوق الفلسطينيين واستعادة سيادتهم.

وعلى هامش لقائه بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس الثلاثاء، أكد ترامب أن غزة ستدار تحت سلطة الولايات المتحدة في أمن واستقرار، مشيرا إلى أنه شبه متأكد من الوصول إلى اتفاق مع مصر بخصوص سكان القطاع.

كما نفى ترامب فكرة شراء غزة، مؤكدا أن خطته ستحقق السلام للقطاع، وستسمح بتحقيق تنمية اقتصادية على نطاق واسع.



