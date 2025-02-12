إيلاف من لندن: تم استهداف عصابة جرائم إلكترونية روسية رئيسية مسؤولة عن المساعدة في شن هجمات برامج الفدية بلا رحمة في جميع أنحاء العالم بعقوبات بريطانية جديدة.

وتستهدف عقوبات المملكة المتحدة، الكيان الإلكتروني الروسي، ZSERVERS، المسؤول عن تسهيل هجمات برامج الفدية المشلولة على مستوى العالم، وتشمل الأهداف أيضًا 6 أعضاء من ZSERVERS وهم جزء من سلسلة توريد جرائم إلكترونية غزيرة الإنتاج، وشركتهم الأمامية في المملكة المتحدة XHOST.

وتوفر ZSERVERS البنية الأساسية الحيوية لمجرمي الإنترنت أثناء تخطيطهم وتنفيذهم للهجمات ضد المملكة المتحدة.

كلام وزير الخارجية

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: لقد بنى بوتن دولة مافيا فاسدة مدفوعة بالجشع والقسوة. وليس من المستغرب أن ينتشر أكثر المبتزين والمجرمين السيبرانيين عديمي الضمير من داخل حدوده.

وأكد لامي: ستستمر هذه الحكومة في العمل مع الشركاء لتقييد الكرملين وتأثير عالم الجريمة السيبرانية الخارج عن القانون في روسيا. يتعين علينا التصدي لأفعالهم في كل فرصة لحماية الأمن القومي للمملكة المتحدة وتنفيذ خطتنا للتغيير.

وتشكل مجموعات برامج الفدية المفترسة تهديدًا واضحًا ومستمرًا للأمن القومي والخدمات العامة والخصوصية. تهدد هذه الهجمات البنية التحتية الوطنية الحرجة، وتعطل الخدمات الأساسية، وتهدد البيانات الحساسة، وولدت مليار دولار من ضحاياها على مستوى العالم في عام 2023 وحده.

ومن جهته، قال وزير الدولة البريطاني للأمن، دان جارفيس: تعد هجمات برامج الفدية التي تشنها عصابات الجرائم الإلكترونية التابعة لروسيا من أكثر التهديدات الإلكترونية ضررًا التي نواجهها اليوم، وتتعامل الحكومة معها بشكل مباشر. إن حرمان مجرمي الإنترنت من أدوات تجارتهم يضعف قدرتهم على إلحاق ضرر جسيم بالمملكة المتحدة.

واضاق: لقد أعلنا بالفعل عن مقترحات جديدة هي الأولى من نوعها في العالم لردع هجمات برامج الفدية وتدمير نموذج أعمالهم. من خلال هذه العقوبات المستهدفة والثقل الكامل لإنفاذ القانون لدينا، فإننا نواجه التهديدات التي نواجهها لحماية أمننا القومي، وهو أساس خطتنا للتغيير، واقتصادنا.

مزود غير مشروع

يذكر أن ZSERVERS تعلن صراحة عن نفسها للجهات الفاعلة غير المشروعة باعتبارها مزود استضافة مضمون.

ومن المعروف أن بعض مزودي الاستضافة المضمونة يستضيفون المتسللين والمعلومات المضللة ومواد استغلال الأطفال والرسائل غير المرغوب فيها وخطاب الكراهية. يوفر مزودو الاستضافة المضمونة مثل ZSERVERS الحماية وتمكين المجرمين الإلكترونيين، من خلال تقديم مجموعة من الأدوات القابلة للشراء والتي تخفي مواقعهم وهوياتهم وأنشطتهم. يمكن أن يؤدي استهداف هؤلاء المزودين إلى تعطيل مئات أو آلاف المجرمين في وقت واحد.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن إجراء اليوم هو الأحدث في سلسلة من الخطوات المنسقة جنبًا إلى جنب مع الشركاء الأميركيين والأستراليين، ويأتي في أعقاب العقوبات الأخيرة ضد مجموعات برامج الفدية سيئة السمعة LockBit وEvil Corp.

كما أن الشركات التابعة لـ LockBit استخدمت ZSERVERS كمنصة إطلاق لاستهداف المملكة المتحدة، مما يتيح شن هجمات برامج الفدية ضد أهداف مختلفة، بما في ذلك القطاع غير الربحي.