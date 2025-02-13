إيلاف من بيروت: ذكرت وسائل إعلام رسمية الخميس أن مواطنين بريطانيين، رجل وامرأة، محتجزان في مدينة كرمان جنوب شرق إيران بتهم تتعلق بالأمن.

ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية صورا غير واضحة للاجتماعين مع السفير البريطاني، لكنها لم تحدد هويتهما. ولم يتضح متى تم اعتقالهما.

ولم يعلق المسؤولون البريطانيون على المسألة حتى الآن.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد اعتقل العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات حقوق الإنسان وبعض الدول الغربية إيران بمحاولة الحصول على تنازلات من دول أخرى من خلال الاعتقالات بناء على تهم أمنية ربما تكون ملفقة.

بدورها تنفي طهران اعتقال أي شخص لأسباب سياسية.

يذكر أن مدينة كرمان التي تقع وسط البلاد، تعد واحدة من أهم مدن إيران التاريخية والثقافية، وهي وجهة سياحية لها شهرتها الخاصة، كما أنها تحتل المركز الأول عالمياً في انتاج الفستق.