إيلاف من الرياض: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه من المتوقع أن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن، في المملكة العربية السعودية، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأدلى ترامب بتصريحاته للصحفيين في البيت الأبيض الأربعاء، وألقى بمزيد من القنابل التي اعتاد على تفجيرها، قائلاً :"لن يكون عمليا بالنسبة لأوكرانيا أن تحظى بعضوية حلف شمال الأطلسي.

وأشار إلى أن بوتين "يريد السلام"، مضيفا أنه واثق من أن الرئيس الروسي يريد أن يرى نهاية للحرب. وقال إن واشنطن ستواصل إرسال المساعدات إلى أوكرانيا، مضيفاً :"سوف نرسل مساعدات ولكننا نريد تأمينها".

ووصف ترامب مكالمته مع بوتن بأنها محادثة جيدة، وقال إنها استمرت أكثر من ساعة، مضيفا أنه لا يعتقد أنه من العملي لأوكرانيا أن تحظى بعضوية حلف شمال الأطلسي، وتابع الرئيس الأميركي قائلا: "من غير المرجح أن تستعيد أوكرانيا كل أراضيها".

وأوضح أنه يتوقع "وقفا لإطلاق النار" في أوكرانيا "في مستقبل غير بعيد"، وأكد ترامب أن اللقاء مع بوتين "سيشمل ولي العهد السعودي".

واختتم ترامب تصريحاته قائلا: "لم أتعهد بالذهاب إلى أوكرانيا". وكان ترامب قد قال إنه تحدث إلى نظيره الروسي، الأربعاء، بشأن بدء مفاوضات على الفور لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ويعتبر هذا أول اتصال مباشر معلن بين بوتين ورئيس أميركي منذ شباط (فبراير) 2022، أي قبل 3 أعوام.

وأفاد ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" بأنه: "اتفقنا أيضا على أن تبدأ فرقنا المعنية المفاوضات على الفور وسنبدأ بالاتصال بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإبلاغه بالمحادثة وهو ما سأفعله الآن".

من جانبه قال الكرملين إن بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع ترامب استمرت ساعة ونصف ساعة.

وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافيين "ذكر الرئيس بوتين ضرورة معالجة الجذور العميقة للنزاع، واتفق مع ترامب على أنه يمكن إيجاد حل بعيد المدى من خلال مفاوضات سلام".