إيلاف من لندن: على نحو لافت وغير معهود، وغداة محادثاته أمس الثلاثاء مع الملك عبدالله الثاني، وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطابا عبر شريط فيديو على منصة X للشعب الأردني.

وفي الخطاب، اليوم الأربعاء، الذي أشاد فيه بكثير من التقدير والاحترام، بالشعب الأردني والملك عبدالله الثاني، وقال ترامب إن الأردنيين يتمتعون بذكاء لامع وحيوية كبيرة، وأنهم محظوظون بالملك عبدالله الثاني أحد أعظم القادة في العالم، كما أثنى على دور الملك القيادي، مشيرًا إلى حكمته وقلبه الطيب، وإخلاصه الشديد لشعبه ووطنه.

وأعرب ترامب عن تقديره العميق للملك، وختم كلمته بالدعاء بأن يحظى الشعب الأردني بحياة مزدهرة، مؤكدًا مرة أخرى على عظمة قائدهم.

ويأتي هذا الخطاب بعد لقاء ترامب مع الملك عبدالله الثاني، وفي إطار الإشادة المستمرة بالدور الذي يلعبه الأردن على الساحة الدولية، فضلًا عن مكانة الملك عبد الله الثاني كقائد يحظى بالاحترام على المستوى العالمي.

وتزامن خطاب ترامب، مع كلام المتحدثة باسم البيت الأبيض كارلين ليفيت الذي اختتمت به الإيجاز الصحفي يوم الأربعاء بتأكيد رفض الملك عبدالله الثاني لخطة الرئيس ترامب تهجير الغزيين وحرصه على اعادة الإعمار دون ترحيل.

المتحدثة قامت بقراءة نص الموقف الأردني قبل مغادرتها المنبر وانهاء المؤتمر.