إيلاف من دبي: انتقد نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، الثلاثاء، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة، تعليقاً على خطته بشأن مستقبل غزة الرامية إلى نقل الفلسطينيين من القطاع.

وقال خلفان، في سلسلة تدوينات عبر منصة إكس، إن "تهديدات الرئيس ترامب للعالم العربي تهديدات خطيرة جدًا"، وأن "التاريخ يحتم على العرب أن يكونوا أمام مسؤولياتهم التاريخية"، في إشارة إلى إصراره على تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن، وتهديده بحجب المساعدات الأميركية عن القاهرة وعمان إذا رفضتا استقبال الفلسطينيين.

وأضاف خلفان بلهجة ساخرة :"أنا بشتريكم، أنا بضمكم، أنا أحرسكم وادفعوا لي... لغة ما تتخيلها لدى رئيس دولة"، موضحًا: "رئيس يخاطب كندا بجعلها ولاية أميركية ويخاطب غزة بجحيم قادم ويخاطب أوروبا وكوريا والصين بالضرائب على منتجاتهم ويخاطب بنما بلغة التهديد والوعيد".

وتابع: "لا يتخيل الإنسان رئيس دولة يفترض أن يتمتع بدبلوماسية راقية تعبر عن حضارة أمة راقية أن يخاطب العالم بهذه العنجهية المريرة... نحن في حلم وإلا في واقع تبدلت فيه مقامات رؤساء الدول".

وأشار خلفان إلى أن "ترامب في حملته الرئاسية يتحدث عن همه بإيقاف الحروب، الآن يدعو إليها إذا لم تنفذ أوامره بالتهجير"، بعد دعوته إلى إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، بعد تأجيلها تسليم الرهائن المقرر السبت المقبل، اعتراضًا على "خرق" إسرائيل للاتفاق.

وكتب ساخرًا عن مسار فترة حكم ترامب الثانية: "أربع سنوات قادمة العالم في سوق مضاربات عقارية كم تدفع لي وكم أدفع لك".