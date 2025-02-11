إيلاف من القدس: تفاعلت الاعلام الإسرائيلي مع أنباء الغاء (تأجيل) زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن، وقالت "جيروزاليم بوست" في تقرير لها نقلاً عن مصادرها، وعن مصادر عربية :"تأجلت زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن إلى أجل غير مسمى".

وتابعت :"كان من المقرر في الأصل أن يزور السيسي واشنطن في 18 شباط (فبراير)، لكن الزيارة تأجلت بسبب معارضة القاهرة لخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.

ووصف مسؤولون مصريون كبار تحدثوا لقناة العربية العلاقات مع واشنطن بأنها "الأكثر توتراً منذ ثلاثة عقود"، كما صرح السيسي في 29 كانون الثاني (يناير) بأن مصر "لا يمكن أن تشارك في الظلم المتمثل في تهجير الشعب الفلسطيني"، بحسب موقع الأهرام أونلاين الإخباري المحلي.

وأضاف المسؤولون أن هناك إهانة مزعومة شعرت بها السلطات المصرية وهي إشارة ترامب إلى السيسي باعتباره "الجنرال"، وهو ما اعتبر استخفافا.

ودعا السيسي أيضا إلى إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

السيسي أكد كذلك أن إقامة الدولة الفلسطينية هي "الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام الدائم"، بحسب وكالة فرانس برس.