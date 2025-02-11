إيلاف من واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن الولايات المتحدة "ستسيطر على غزة" وذلك خلال اجتماع بينهما يوم الثلاثاء.

وأضاف أن "الفلسطينيين سوف يعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لن تشتري غزة بل "ستديرها بشكل صحيح للغاية".

وتساءل ترامب تحت أي سلطة ستسيطر الولايات المتحدة على غزة، فقال تحت سلطة الولايات المتحدة، لكنه قال إن الولايات المتحدة لن تتولى تنمية غزة بشكل شخصي.

وقال أيضا إنه لا يعتقد أن حماس ستلتزم بالموعد النهائي الذي حدد يوم السبت لإطلاق سراح الرهائن ، وإذا فشلت في القيام بذلك فإن " كل الرهانات ستصبح ملغاة " .

ترامب يعتقد أنه ستكون هناك قطع من الأرض في الأردن ومصر حيث سيعيش الفلسطينيون، فرد الملك بأنه سيفعل ما هو الأفضل لبلاده، وأن الخطة المستقبلية يجب أن تكون في مصلحة الجميع. ومع ذلك، قال الملك عبد الله إن الأردن سيستقبل 2000 طفل مريض من غزة.

وفي رده، قال ترامب إن الولايات المتحدة تساهم بالكثير من الأموال للأردن ومصر، لكنه قال إنه فوق إطلاق التهديدات.

وأكد الملك عبد الله أنه يعتقد أن هناك طريقة لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة وأنه سيدعم ترامب في تحقيق هذه الأهداف. وتابع قائلاً إن دولاً عربية ستتوجه إلى الولايات المتحدة للرد على خطة ترامب بشأن غزة.

وفيما يتعلق بإمكانية ضم إسرائيل للضفة الغربية، قال ترامب: "هذا الأمر سوف ينجح".

