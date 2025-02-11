إيلاف من لندن: كشف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن الموقف العربي الموحد تجاه خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي قطاع غزة.

وقال الملك في عدة تغريدات عبر X إنه أعاد التأكيد على موقف الأردن الثابت ضد التهجير للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مؤكدا أنه هذا هو الموقف العربي الموحد.

وأضاف الملك عبدالله الثاني الذي التقى الرئيس الأميركي بعد ظهر الثلاثاء في البيت الأبيض أنه يجب أن تكون أولوية الجميع إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، والتعامل مع الوضع الإنساني الصعب في القطاع.

وأوضح أن السلام العادل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وهذا يتطلب الدور القيادي للولايات المتحدة.

وعلى صلة في منشورات أخرى على X أكد الملك عبدالله الثاني، أنّ مصلحة الاردن واستقراره وحماية الاردن والاردنيين بالنسبة له فوق كل اعتبار.

وقال إنه عبر مجددًا على موقف الأردن الثابت ضد التهجير للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. وهذا هو الموقف العربي الموحد مشيرًا إلى أنّ الاولوية يجب أن تكون أولوية الجميع إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، والتعامل مع الوضع الإنساني الصعب في القطاع.

حل الدولتين

وبين أنّ السلام العادل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وهذا يتطلب الدور القيادي للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنّ ترامب رجل سلام، وكان له دور محوري في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة. متطلعين لاستمرار جهود الولايات المتحدة وجميع الأطراف لتثبيت وقف إطلاق النار.

كما شكر الرئيس الأميركي لحسن الضيافة من جانب ترامب، وقال إنه بحث معه الشراكة الراسخة بين الأردن والولايات المتحدة، وأهميتها في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن المشترك.

وتحدث أنه أكد أهمية العمل لخفض التصعيد في الضفة الغربية لمنع تدهور الأوضاع هناك، والتي سيكون لها آثار سلبية على المنطقة بأكملها، مشددًا أنّ الاردن سيستمر في العمل بشكل فاعل مع شركائنا لتحقيق السلام العادل.