إيلاف من لندن: وصل إلى العاصمة البريطانية، بعد ظهر الخميس، العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني في زيارة إلى المملكة المتحدة، في طريقه إلى الولايات المتحدة.

وسيحادث الملك عبدالله الثاني، رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر وعدد من القادة السياسيين حول عدد من القضايا الإقليمية والعلاقات الثانية.

توترات

وتأتي الزيارة لكل من لندن وواشنطن مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وسط وقف إطلاق نار مؤقت في غزة ودعوات متكررة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأردن ومصر لقبول اللاجئين الفلسطينيين من القطاع المدمر.

وكانت بريطانيا عبرت عن موقفها الرافض لمقترحات الرئيس الأميركي ترامب في شأن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى الأردن ومصر، مؤكدة أن الحل النهائي يكمن في وجود الفلسطينيين في أرضهم وترسيخ حل الدولتين.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان، الخميس: "يغادر جلالة الملك عبدالله الثاني في زيارة عمل إلى لندن، والتي ستتبعها زيارة عمل إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك بوسطن وواشنطن العاصمة".

وكان العاهل الأردني، أكد على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، و وقف إجراءات الاستيطان، ورفض أية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مشددا على ضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم.

ويرافق الملك عبدالله خلال زيارته للولايات المتحدة، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

اعلان ترامب

يشار إلى أنه خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يوم الثلاثاء، قال ترامب، إن الولايات المتحدة "ستتولى" قطاع غزة- ربما بمساعدة القوات الأمريكية- بينما يجب على الفلسطينيين الذين يعيشون هناك المغادرة، وهو اقتراح صادم من شأنه إعادة توجيه المنطقة بشكل كبير، وإخضاع سكان يزيد عددهم عن 2 مليون نسمة لمزيد من موجات النزوح.

ورفض الأردن باستمرار أي مقترحات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، ودعا بدلا من ذلك، مع دول عربية أخرى، إلى إقامة دولة فلسطينية.

وكان ترامب قال مؤخرا إنه طلب من العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الشريك الرئيسي للولايات المتحدة في المنطقة، استقبال المزيد من الفلسطينيين في مكالمة هاتفية مؤخرا، مضيفا للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "قلت له إنني أحب أن تتولى المزيد، لأنني أنظر إلى قطاع غزة بأكمله الآن وأرى أنه في حالة من الفوضى، إنها فوضى حقيقية".

وتابع ترامب في تصريحاته أنه يود أن تقوم كل من الأردن ومصر بإيواء الناس، مضيفا: "أنت تتحدث عن مليون ونصف المليون شخص، ونحن فقط سنزيل هذا الأمر برمته"، مؤكدا أن "هناك صراعات مستمرة منذ قرون في المنطقة".