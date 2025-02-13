إيلاف من ميونيخ: كشفت لقطات عقب الهجوم الذي وقع في مدينة ميونيخ الألمانية اليوم الخميس حيث استخدمت سيارة لدهس حشد من الناس، لحظة القبض على السائق.

والفيديو المتداول كشف لحظة القبض على منفذ حادثة الدهس في ميونيخ، وبحسب وسائل إعلام ألمانية فإن المنفذ أفغاني يبلغ من العمر 26 عاماً، وكان طالباً للجوء.

في الأثناء قال رئيس وزراء بافاريا إن المنفذ كان معروفا لدى الشرطة في حوادث سرقة ومخدرات. ,أضاف أن عملية الدهس في ميونيخ "هجوم مفترض".

وأصيب 28 شخصا، يواجه عدة منهم "خطر الموت"، بعدما صدمت سيارة حشدا في شارع في مدينة ميونيخ، حسب ما أفاد الإطفاء المحلي وكالة فرانس برس.

فيما لم تتمكن الشرطة على الفور من تحديد ما إذا كان السائق الذي تم القبض عليه قد صدم الحشد عمدا.

يذكر أن أفغانيا نفذ عملية طع في يناير الماضي سقط خلالها قتيلين بينهم طفل عمره عامان ورجل يبلغ من العمل 41 عاماً، وعدد من الجرحى جراء في بلدة أشافنبورغ الألمانية.

وأثارت حينها مخاوف بشأن الأمن وتوترا بشأن الهجرة قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 23 فبراير/شباط.

وأُلقي القبض على طبيب بعد هجوم دهس بسيارة في سوق لهدايا عيد الميلاد في مدينة ماجديبورج في 20 ديسمبر/كانون الأول قُتل فيه ستة أشخاص وأُصيب نحو 200.