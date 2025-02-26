إيلاف من نيويورك: تفاخرت آشلي سانت كلير بأنها تملك القدرة على جعل إيلون ماسك خاتماً حول إصبعها، وقالت إنها تمكنت من السيطرة عليه، وإنها قادرة على جعله يعيد تغريد (ريتويت) أي شيء تقوم بكتابته، كما راهنت زملاء لها بالوصول إلى أغنى رجل في العالم، وفقًا لما ذكرته مصادر متعددة لصحيفة واشنطن بوست، بل جعلته يدفع 40 ألف دولار شهرياً كلفة إقامتها في شقة فاخرة بمانهاتن.

وقد حدث كل ذلك قبل أن تحدث العلاقة الكاملة بينهما، ويبدو أنها نجحت في جميع رهاناتها، عدا رهان واحد وهو أن يعترف أغنى رجل في العالم بأنه الأب الشرعي لطفلهما.

بل إن البعض طلب من سانت كلير استخدام عشيقها إيلون ماسك للمساعدة في تعزيز قضية يمينية العام الماضي.

وبعد أن بدأت سانت كلير علاقتها مع ماسك في عام 2023، كان لديها 1.1 مليون متابع على X، والتي تحظى منشوراتها بانتظام بأكثر من مليون مشاهدة، وجعلت إيلون ماسك يتفاعل مع العديد من منشوراتها على مدار ذلك العام، مما عزز من وجودها المؤثر عبر منصة إكس.

وفيما بعد كانت سانت كلير تتفاخر علنًا بقربها من ماسك، ثم قالت إنها حملت بطفل إيلون ماسك الثالث عشر خلال رحلة إلى سانت بارتس في كانون الثاني (يناير) 2024.

وفي يوم الجمعة الماضي، كشفت سانت كلير عن هذه الحقيقة عندما قدمت التماسين إلى المحكمة العليا في مانهاتن لدفع إيلون ماسك إلى القول إنه والد طفلها قانونيًا والحصول على الحضانة لابنها البالغ من العمر 5 أشهر . ولم يعترف الملياردير علنًا بأبوة الطفل.

وفي وقت لاحق، ألفت كتاب الأطفال "الأفيال ليست طيورًا" عام 2021، والذي نشرته لأول مرة دار نشر محافظة، والذي قالت إنها نشرته كرد فعل استفزازي على القبول المتزايد للمتحولين جنسياً.

"إنها تتمتع بذكاء حاد أيضًا"، هكذا قال المصدر الأول عن سانت كلير. "إنها امرأة ذكية".

في أوائل عشرينيات القرن العشرين، أثناء كتابتها لموقع Babylon Bee، وهو موقع ساخر محافظ، وجدت سانت كلير نفسها في قلب نقاش محتدم حول حرية التعبير، مما أدى في النهاية إلى لقاء مصيري مع ملياردير التكنولوجيا.

قبل تولي ماسك إدارة تطبيق X، تم حظر تطبيق Bee من تويتر - كما كان معروفًا آنذاك - لنشره نكتة عن مسؤول صحة عامة متحول جنسيًا في إدارة بايدن.

اللقاء مع إيلون ماسك

التقت سانت كلير مع ماسك في المقر الرئيسي للتطبيق في سان فرانسيسكو بعد توليه المسؤولية في صفقة بقيمة 44 مليار دولار تم الانتهاء منها في أواخر عام 2022، وبحسب سانت كلير، فإن الاجتماع الأول في أيار (مايو) 2023 تبعه رحلة رومانسية إلى بروفيدنس بولاية رود آيلاند.

وقالت سانت كلير في وقت سابق لصحيفة واشنطن بوست إن ماسك، البالغ من العمر 53 عامًا، دفع ثمن أقامها في شقة فاخرة في الحي المالي. وبحلول عام 2024، كانت سانت كلير تزعم في دوائر المؤثرين اليمينيين أن ماسك كان يشركها في قرارات تعديل المحتوى على X.

كانت سانت كلير قد قالت لصحيفة "ذا بوست" في وقت سابق إن ماسك، البالغ من العمر 53 عامًا، قد دفع بالفعل مقابل إقامها في شقة فاخرة في الحي المالي في مانهاتن - حيث يتم تأجير وحدات من غرفتي نوم مقابل ما يقرب من 40 ألف دولار شهريًا، و لكنه يرفض الاعتراف بالطفل الذي أنجبته في سبتمبر الماضي.