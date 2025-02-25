إيلاف من بيروت: قال التلفزيون السوري، فجر يوم الثلاثاء، إن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت محيط منطقة الكسوة جنوبي العاصمة دمشق.

الغارات الإسرائيلية استهدفت محيط بلدة إزرع بريف درعا أقصى جنوب سوريا.

وذكرت مراسلة شبكة RT الروسية، أن الطيران الإسرائيلي جال فوق القنيطرة ودرعا والحدود السورية اللبنانية. كما أشارت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق في سماء دمشق وريفها بعد قصف منطقة الكسوة.

هذا، وقال التلفزيون السوري إن القوات الإسرائيلية توغلت بآليات وعربات عسكرية في قرية البكار على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الطيران الإسرائيلي استهدف عددا من تجمعات الآليات الثقيلة في عدة ثكنات في درعا.

السيادة السورية

جاء ذلك بعد إدانة الحكومة السورية التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة، والمطالبة بانسحاب فوري وغير مشروط.

كما رفض السوريون التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري، والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.

وفي المقابل، قالت "القناة 14" العبرية إن الجيش أغار على قواعد عسكرية كانت تخدم الجيش السوري سابقا ودمر وسائل قتالية في دمشق.

كاتس يهدد ويتوعد

ووثقت مقاطع فيديو نشرها مدونون في سوريا القصف الإسرائيلي الذي استهدف جنوبي العاصمة دمشق.

من ناحيته صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأربعاء، أن أي محاولة من الجيش السوري الجديد لبناء وتعزيز قدراته في مناطق جنوب سوريا، ستقابل بـ "النار".