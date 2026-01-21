إيلاف من لندن: تحدثت تقارير عن وفاة ‌رفعت ‌الأسد، ⁠عم ​الرئيس ‌السوري المعزول بشار الأسد، وشقيق الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد عن 89 عاما.

وأكد مصدر عمل في القصر الجمهوري لأكثر ثلاثين عاما وفاة رفعت "بعد إصابته بالإنفلونزا لمدة أسبوع تقريبا". كما أكّد آخر، وهو ضابط سابق في الحرس الجمهوري، ومقرّب من العائلة، الوفاة، موضحا أنه "كان قد انتقل إلى الإمارات عقب سقوط" الحكم السابق في كانون الأول/ديسمبر 2024.

ولم يحدد المصدران مكان وفاته.

ورفعت الأسد، كان شغل منصب نائب رئيس الجمهورية السوري لشؤون الأمن القومي وعضو القيادة القطرية لحزب البعث وقائد ومؤسس «سرايا الدفاع» فترة حكم شقيقه الرئيس حافظ الأسد.

وكان خلف مجزرة حماة التي دمرت المدينة وأبادت عوائل بأكملها أوائل الثمانينات في القرن الماضي. إذ اشتهر رفعت بقمع انتفاضة حماة عام ١٩٨٢ بعنف، ويعرف باسم "جزار حماة".

وكان رفعت الأسد لجأ إلى أوروبا بعد محاولته الانقلاب الفاشلة ضد حافظ الأسد، ليعود إليها عام 2021، في ظل حكم بشار الذي قيل إنه "سامحه".

وعندما سقط نظام بشار وهرب إلى روسيا، حاول رفعت الهروب عبر قاعدة جوية روسية إلا أنه مُنع من الدخول وعبر في النهاية إلى لبنان، محمولاً عبر النهر على ظهر أحد المقربين منه، وفقًا لأحد المصادر التي كانت على دراية مباشرة بالحادث.

عقارات فرنسية

يذكر أنه في عام 2020، أدانت محكمة فرنسية المتهم بتهمة الحصول على عقارات فرنسية بملايين اليورو باستخدام أموال تم تحويلها من الدولة السورية، وحكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات.

ثم صدرت أوامر بمصادرة جميع ممتلكاته في فرنسا، والتي قُدّرت قيمتها آنذاك بـ 100 مليون يورو، بالإضافة إلى عقار بقيمة 29 مليون يورو في لندن.

لكن رفعت نفى مراراً وتكراراً هذه الاتهامات.