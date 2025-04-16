إيلاف من واشنطن: تم الكشف عن اسم ابن آشلي سانت كلير بعد تأكيد أن إيلون ماسك هو الأب، وفقاً لمصادر أميركية، و أكدت متحدثة باسم شركة سانت كلير لمجلة بيبول أن المؤثرة البالغة من العمر 26 عامًا رحبت بابنها مع مؤسس شركة تسلا في أيلول (سبتمبر) 2024

تم الكشف عن اسم الطفل الذي قالت آشلي سانت كلير إنها رحبت به مع إيلون ماسك في وقت سابق من هذا العام. ووفقًا لتقرير جديد من صحيفة وول ستريت جورنال ، فإن ابن آشلي والذي كان يُعرف سابقًا باسم RSC ، يُدعى رومولوس. وكشف التقرير أيضًا عن نتائج اختبار أبوة ماسك في القضية، والذي بلغت نسبة "احتماليته" 99.9999%.

اختبار الأبوة أظهر أن هناك احتمالًا بنسبة 100% تقريبًا للأبوة، بالإضافة إلى اسم الطفل، وفي شباط (فبراير) 2025، نشرت آشلي سانت كلير إعلانًا على موقع X ، كشفت فيه أنها وماسك رحبا بطفل معًا في أيلول (سبتمبر) 2024. ماسك هو أيضًا والد 13 طفلًا آخرين ، يشاركهم مع ثلاث نساء أخريات.

إيلون ماسك يزعم أنه أعطى آشلي سانت كلير 2.5 مليون دولار كنفقة للطفل على الرغم من "عدم تأكده" من أنه الأب.

وقبل خمسة أشهر، رُزقتُ آشلي بمولود جديد، وإيلون ماسك هو الأب، وتابعت :"لم أفصح عن هذا سابقًا لحماية خصوصية طفلنا وسلامته، ولكن في الأيام الأخيرة، اتضح أن وسائل الإعلام الشعبية تنوي القيام بذلك، بغض النظر عن الضرر الذي قد يُسببه".

"أعتزم أن أسمح لطفلنا بالنمو في بيئة طبيعية وآمنة"، تابعت سانت كلير. "ولهذا السبب، أطلب من وسائل الإعلام احترام خصوصية طفلنا، والامتناع عن التغطية الإعلامية المُتطفلة".

يوم السبت 29 آذار (مارس)، تحدثت سانت كلير إلى صحيفة ديلي ميل أمام الكاميرا أثناء تسليمها مفاتيح سيارتها تيسلا موديل إس. وقالت للصحيفة إنها تبيع السيارة للتعويض عن "التخفيض البالغ 60% الذي قرره إيلون لنفقة ابننا".

نفى ماسك "الانتقام ماليًا" من سانت كلير وطفلهما. يوم الاثنين، 31 مارس، ردّ مؤسس شركة تيسلا على تغريدة من لورا لومر ، التي كانت تتفاعل مع مقطع فيديو للمؤثرة البالغة من العمر 26 عامًا وهي تبيع سيارة تيسلا الخاصة بها لدعم نفقات رعاية الطفل .

وفي رده، نفى ماسك ادعاءات سانت كلير بأنه "انتقم ماليا" من الابن، قائلا إنه "على الرغم من عدم معرفته على وجه اليقين ما إذا كان الطفل هو ابنه أم لا، فقد قدم لها نفقة لهذا الطفل".

وتابع :"لا أعرف إن كان الطفل ابنا لي أم لا، لكنني لا أعارض معرفة ذلك. لا حاجة لأمر قضائي"، كتب على منصة X. وأضاف :"مع أنني لست متأكدًا، فقد دفعت لأشلي 2.5 مليون دولار، وأرسل لها 500 ألف دولار سنويًا".