إيلاف من واشنطن: وصف الملياردير إيلون ماسك، رئيس إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية، مستشار الرئيس الأمريكي للتجارة والتصنيع بيتر نافارو بأنه أحمق.

جاء ذلك ردا على تصريح الأخير بأن شركة تسلا التابعة لماسك تشتري جزءا كبيرا من مكونات سياراتها الكهربائية من الخارج، وأكد نافارو أن هدف الولايات المتحدة هو إنتاج مكونات السيارات على أراضيها.



ورد ماسك على المنشور بمقطع فيديو يقول فيه نافارو إن رئيس "DOGE" ليس شركة مصنعة، بل شركة تجميع للسيارات الكهربائية، قائلا إن العديد من بطاريات السيارات المنتجة في مصنع تيسلا في تكساس يتم شراؤها من اليابان والصين، بينما يتم شراء الإلكترونيات من تايوان.

وكتب ماسك على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "نافارو أحمق. ما يقوله غير صحيح على الإطلاق".

وبعد مرور بعض الوقت، كتب ماسك منشورا آخر، حيث أطلق على نافارو بشكل مهين اسم "بيتر ريتاردو" (من الكلمة الإنجليزية "متخلف عقليا").



وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر، أن ماسك توجه شخصيا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطلب إعادة النظر في الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الواردات من عدد من الدول.



وفي الأحد الماضي، أعرب ماسك عن دعمه لمنطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في وقت سابق على الاتحاد.

