إيلاف من الكويت: ذكرت مصادر أميركية أن الحكومتين الكويتية والأميركية ورجل أعمال من كاليفورنيا، توصلوا إلى تسوية في قضية تتعلق باختلاس ملايين الدولارات من وزارة الدفاع الكويتية.

وأفاد الموقع بأن رجل الأعمال من كاليفورنيا كان شريكا تجاريا لنائب رئيس وزراء كويتي سابق.

وأوضح موقع "Law360" الأمريكي في تقريره أن القضية تعود إلى اكتشاف السلطات الكويتية عام 2019 اختفاء 800 مليون دولار من وزارة الدفاع.

وتم اتهام 3 مسؤولين كويتيين في القضية الفيدرالية، باستخدام هذه الأموال لشراء عقارات فاخرة في لوس أنجلوس وبيفرلي هيلز، إضافة إلى سيارات وأصول أخرى.

وفي دعوى منفصلة لاحقا اتهم صراحة الشيخ خالد الجراح الصباح بشراء ممتلكات بقيمة لا تقل عن 104 ملايين دولار من أموال مختلسة، وفقاً لما نقلته شبكة روسيا اليوم RT عن الموقع الأميركي.

وعن تفاصيل التسوية أشار الموقع إلى أنه لم يتم الإفصاح عن تفاصيلها، لكن القضية شملت أصولا من بينها فيلا مستوحاة من الطراز الإيطالي، وقصر على الطراز المتوسطي، وشقق فاخرة، وأراضٍ في بيفرلي هيلز.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الشيخ خالد الجراح الصباح كان قد دافع عن ملكيته لتلك الأصول سابقا، لكنه سحب مطالباته في شباط فبراير (فبراير) 2024.

ووفق التقرير، شملت التسوية أيضا فيكتور فرانكو نوفال، ابن شريك الجراح السابق، والذي كان بينه وبين الجراح نزاع قانوني متبادل منذ 2019.



