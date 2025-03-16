إيلاف من لندن: كشفت دراسة استقصائية عن الدولة الأكثر ودية في العالم للمغتربين والمقيم الأجنبي على أراضيها، حيث تتصدر كوستاريكا القائمة، فيما تحل المكسيك ثانية، أما الدولة الأقل ترحيباً بالأجانب فهي الكويت، وكذلك ألمانيا وفقاً للدراسة.

وتأتي هذه النتيجة من استطلاع أجرته شركة انتر نايشنز InterNations ، وهي دليل للمغتربين، والذي طلب من المقيمين الأجانب في 53 دولة حول العالم تقييم الدول التي يقيمون بها، وخاصة فيما يتعلق بتعامل المواطن مع المقيم الأجنبي.

وجاءت سلطنة عمان ومصر والإمارات وقطر والسعودية من بين الأفضل عالمياً، وهم الأفضل عربياً في الترحيب بالأجانب، ومنحهم فرصة الاندماج في المجتمع وفقاً للدراسة.

وتم سؤال المغتربين عن حياتهم الاجتماعية، وما إذا كانوا يشعرون بأنهم في وطنهم أم يجتاحهم شعور الاغتراب، ومدى سهولة التعود على الثقافة للبلد الذي يقيمون به، والعلاقة الودية مع السكان المحليين (مع المواطنين).

إذن، ما هي الأماكن الأكثر ودية للانتقال إليها كمغترب؟

الأكثر ودية...كوستاريكا

تحتل كوستاريكا المركز الأول باعتبارها الدولة الأكثر ودية في العالم للانتقال إليها كمغترب، وتشعر الغالبية العظمى من المغتربين (88 في المائة) بأنهم "مرحب بهم للغاية" في كوستاريكا بينما يقول 83 في المائة إنهم يشعرون بأنهم في وطنهم هناك. ويعتقد أكثر من ثلث المشاركين (35%) أنه من السهل جدًا التعود على الثقافة المحلية، مقارنة بنحو 21% فقط على مستوى العالم.

يقول مهاجر كندي لموقع إنترنايشنز: "السكان المحليون عمومًا لطفاء". ويقوم تسعة من كل عشرة مغتربين بتقييم السكان المحليين على أنهم ودودون، مما يعني أنه ليس من المستغرب أن يقول 58 بالمائة منهم إن العثور على أصدقاء محليين أمر سهل.

المكسيك

وتحتل المكسيك المركز الثاني في التصنيف بأعلى الدرجات لسكانها الودودين، حيث يشعر ما يقرب من 75 بالمائة (73 بالمائة) من المغتربين بالسعادة بحياتهم الاجتماعية في المكسيك بينما يشعر 85 بالمائة منهم بالترحيب هناك.

وبحسب 67% من المغتربين فإن تكوين صداقات مع السكان المحليين أمر سهل، في حين يقول 31% إن غالبية أصدقائهم مكسيكيون - وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط ​​العالمي البالغ 17%.

يقول أحد المغتربين من الولايات المتحدة لـ InterNations: "تبدو العلاقات الاجتماعية مهمة بالنسبة للأشخاص هنا، لذا فهم حريصون على تكوين صداقات جديدة، بما في ذلك المغتربين".

الفلبين

ويقول أكثر من اثنين من كل خمسة مهاجرين (41 في المائة) في الفلبين، التي تحتل المرتبة الثالثة على القائمة، إنهم في الغالب أصدقاء مع السكان المحليين.

يقول ما يقرب من 70 بالمائة (69 بالمائة) من المغتربين إن تكوين صداقات مع السكان المحليين في الفلبين أمر سهل، بينما يشعر 68 بالمائة بالسعادة بحياتهم الاجتماعية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

يقول مهاجر بريطاني لشبكة إنترنايشنز: "أحب أسلوب الحياة السهل والحُر. الجميع مُرحِّب بالدردشة."

يشعر ما يقرب من أربعة من كل خمسة مغتربين بالترحيب هناك (85 في المائة) ويقول حوالي 80 في المائة (78 في المائة) إنهم يشعرون بأنهم في وطنهم في الفلبين.

الدول الأقل ودية وترحيباً بالمقيم... الكويت

تُصنّف الكويت كأقلّ دولة ترحيبًا بالمغتربين. إذ لا يشعر سوى ربع المغتربين (26%) بالترحيب هناك، بينما لا يشعر نصفهم (49%) بالراحة هناك.

جاءت الكويت في ذيل القائمة، حيث أفاد 22% فقط من المغتربين بأنهم سعداء بحياتهم الاجتماعية هناك. ويقول ما يقرب من نصف (47 في المائة) من المشاركين في الاستطلاع إنه من الصعب التعود على الثقافة المحلية، في حين أن 22 في المائة فقط سعداء بحياتهم الاجتماعية في الكويت.

وقال أكثر من نصف (53 في المائة) المغتربين الذين شملهم الاستطلاع إن أصدقاءهم فقط هم المقيمون الأجانب الآخرون، وليس المواطنين.

وقد يعود ذلك إلى أن 61% من المغتربين يقولون إنه من الصعب تكوين صداقات مع السكان المحليين في الكويت.

النرويج

تحتل النرويج المرتبة قبل الأخيرة في القائمة. يجد المغتربون صعوبة بالغة في تكوين صداقات مع السكان المحليين في هذه الدولة الاسكندنافية، حيث أفاد 67% منهم أنهم يجدون ذلك تحديًا، بينما أعرب 49% عن عدم رضاهم عن حياتهم الاجتماعية.

يشعر أقل من نصف المقيمين في النرويج (49 في المائة) بأنهم في وطنهم، بينما يرى 40 في المائة أن السكان المحليين غير ودودين.

ويجد المغتربون أيضًا صعوبة في التعود على الثقافة المحلية في النرويج - ولا يبدو أن المهارات اللغوية تساعدهم في ذلك.

يقول أحد المغتربين الكينيين لـ InterNations: "بغض النظر عن مدى تقدم مهاراتي في اللغة النرويجية، إلا أنني لا أزال غير قادر على تكوين صداقات مع النرويجيين".

يشعر أقل من نصف المغتربين المقيمين في النرويج بأنهم في وطنهم، بينما يجد 40% منهم أن السكان المحليين غير ودودين. الصورة أعلاه لمدينة بيرغن.

يشعر أقل من نصف المغتربين المقيمين في النرويج بأنهم في وطنهم، بينما يجد 40% منهم أن السكان المحليين غير ودودين. الصورة أعلاه لمدينة بيرغن.

ألمانيا تحتل مرتبةً سيئة

ألمانيا تحتل مرتبةً سيئة، حيث تأتي في المرتبة الثالثة من أسفل قائمة الدول الأكثر ودًّا. 32% من المغتربين يقولون إنهم لا يشعرون بالترحيب هناك.

أقل من 40 في المائة (39 في المائة) من المغتربين يجدون السكان المحليين ودودين بينما يقول 65 في المائة إنهم يكافحون من أجل تكوين صداقات مع السكان المحليين في ألمانيا.

يكشف مهاجر تشيكي لـ InterNations: "من الصعب تكوين صداقات مع الألمان، لأن لديهم عادة دائرة من الأصدقاء من روضة الأطفال أو المدرسة".

الدول الأكثر ودية للمغتربين

1. كوستاريكا

2. المكسيك

3. الفلبين

4. إندونيسيا

5. البرازيل

6. تايلاند

7. بنما

8. كولومبيا

9. كينيا

10. اليونان

11. إسبانيا

12. عُمان

13. فيتنام

14. مصر

15. البرتغال

16. الإمارات العربية المتحدة

17. قبرص

18. البحرين

19. الصين

20. أستراليا

21. نيوزيلندا

22. قطر

23. جنوب أفريقيا

24. ماليزيا

25. المملكة العربية السعودية

26. الهند

27. هونغ كونغ

28. الولايات المتحدة الأمريكية

29. أيرلندا

30. سنغافورة

31. بلجيكا

32. مالطا

33. إيطاليا

34. فرنسا

35. اليابان

36. كوريا الجنوبية

37. بولندا

38. لوكسمبورغ

39. كندا

40. تركيا

41. هولندا

42. المملكة المتحدة

43. تشيلي

44. المجر

45. الدنمارك

46. ​​سويسرا

47. جمهورية التشيك

48. السويد

49. النمسا

50. فنلندا

51. ألمانيا

52. النرويج

53. الكويت

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مصدر الدراسة: InterNations

مصدر الخبر: صحيفة "دايلي ميل" البريطانية

https://www.dailymail.co.uk/travel/article-14464005/expat-friendly-countries-costa-rica-kuwait-mexico.html