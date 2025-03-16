إيلاف من لندن: صرّح الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بأنه لن يتنازل عن مطالبة بلاده بالسيادة على جزر فوكلاند، لكنه لن يسعى إلى صراع مع المملكة المتحدة.

مرّ أكثر من 40 عامًا على خوض القوات البريطانية حملةً قصيرةً لكنها دمويةً لاستعادة جزر فوكلاند بعد غزوها من قِبل الأرجنتين. وكان قرار الاستعادة اتخذته رئيسة الوزراء الراحل الليدي مارغريت تاتشر.

على التلال التي تعصف بها الرياح حول العاصمة بورت ستانلي، لا تزال آثار المعركة واضحة.

حطام طائرات الهليكوبتر المدمرة، والمعدات العسكرية المهملة، وأغلفة القذائف المتناثرة على نتوءات صخرية كانت ذات أهمية استراتيجية ووديان مستنقعية.

هذه الآثار تتآكل ببطء.

لكن بالنسبة لبضعة آلاف من سكان أرخبيل جزري بنصف مساحة ويلز، فإن ذكريات الصراع لا تتلاشى.

"لن أتحدث والسلاح في ظهري"

في الأول من أبريل/نيسان 1982، كان باتريك واتس يبثّ أخبار الغزو المتلاحق من استوديو إذاعة فوكلاند، عندما اقتحم جنود أرجنتينيون مبتهجون المكان.

يُعدّ التسجيل المباشر لحواره مع الغزاة جزءًا من السجل التاريخي للغزو.

"لن أتحدث والسلاح في ظهري"، يقول واتس للقائد الأرجنتيني.

بعد 43 عامًا، وفي الاستوديو نفسه، يتذكر باتريك بوضوح حالته المزاجية في ذلك الصباح.

"بالنسبة لهم، لطالما قالوا إن الجزر ملك لهم. ويتجلى ذلك في مشاعرهم عندما يصعدون الممر ويصرخون في بعضهم البعض، ثم يفتحون الباب ويدخلون، وهم يحملون أسلحة".

"عندها، أصبح عدوانيًا للغاية".

في التسجيل، يُسمع وهو يأمر القائد الأرجنتيني بأن يأمر رجاله بإخراج أسلحتهم، والتوقف عن الصراخ والتدخين.

أكره التدخين. ممنوع التدخين في الاستوديو الخاص بي. ويخبرهم، وبالطبع، ما زالوا يصرخون ويصرخون. ثم تسمعه يصرخ: "صمت، صمت".

لقد أصبح تحدي السيد واتس الهادئ هو السمة المميزة للموقف الجماعي لهذه المنطقة البريطانية الواقعة وراء البحار منذ ذلك الحين.

ولكن بما أن الأرجنتين لم تتنازل قط عن مطالبها الإقليمية بجزر فوكلاند، فليس بالضرورة أن رغبة السكان العارمة في البقاء بريطانيين هي التي أبقتهم على هذا الحال.

"التهديد لم يتغير"

منذ نهاية الصراع، كان هناك وجود عسكري بريطاني في الجزر.

حامية قوامها 2000 جندي وسرب من الطائرات المقاتلة وطائرات النقل متمركزة حول المطار الرئيسي في ماونت بليزانت. رادع للأرجنتين - التي تبعد أقل من 200 ميل - كي لا تمارس مطالبتها المستمرة بجزر فوكلاند.

ومع ذلك، فإن المملكة المتحدة تبعد أكثر من 7000 ميل، وفي عالمٍ يهيمن عليه حديثًا رجال أقوياء ذوو طموحات إقليمية.

ويأتي الالتزام العسكري البريطاني الباهظ تجاه جزر فوكلاند في وقتٍ تتعرض فيه الحكومة لضغوطٍ لإعطاء الأولوية للدفاع، والإنفاق الدفاعي في المناطق الأقرب إلى الوطن.

عند التجول في هذه المناظر الطبيعية الوعرة، يُدرك المرء مدى بُعد هذه الجزر، ومدى قسوتها، على الأقل بالنسبة للغرباء.

مع تصاعد التوترات العسكرية في أوروبا، في ظل ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا، من المنطقي أن نتساءل عما إذا كان سكان جزر فوكلاند يشعرون بأمانٍ أقل مما كانوا عليه خلال الأربعين عامًا الماضية.

تقول ليونا روبرتس، عضوة المجلس التشريعي لجزر فوكلاند: "الأرجنتين دائمًا ما تُشكّل عبئًا ثقيلًا علينا".

"التهديد والوضع... لم يتغيرا"

لكنها واثقة من أن المملكة المتحدة ستواصل حمايتها لجزر فوكلاند. واصلت الحكومات المتعاقبة، بما في ذلك حكومة السير كير ستارمر، دعم الوجود العسكري الحالي.

لا نأخذ أي شيء على محمل الجد. ولكن هل يمكن أن يتغير هذا؟

تقول: "لا نأخذ أي شيء على محمل الجد. نحن ممتنون للغاية لدعم المملكة المتحدة المستمر".

على الرغم من بُعد جزر فوكلاند، تُجادل بأن لها أهمية استراتيجية كبوابة للبحث والعمليات البحرية حول القارة القطبية الجنوبية ومنطقة جنوب المحيط الأطلسي الشاسعة، فضلاً عن كونها مستقرة سياسياً في عالم يزداد اضطراباً.

وتقول: "حجر صغير من الديمقراطية والاستقرار في منطقة متقلبة للغاية".

صرح الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، حليف السيد ترامب، بأنه لن يتنازل عن مطالبته بالسيادة على جزر فوكلاند، لكنه لن يسعى إلى صراع مع المملكة المتحدة.

يأمل الناس هنا أن تتفوق رغبتهم القوية في البقاء بريطانيين دائماً على المسافة الجغرافية بينهم وبين حاميتهم.

* اعدت هذه المادة من موقع قناة (سكاي نيوز) البريطانية، على الرابط:

https://news.sky.com/story/in-new-world-dominated-by-strong-men-like-donald-trump-do-falkland-islanders-feel-less-secure-13329283